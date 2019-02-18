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«Советская Белоруссия» отозвала имущественный иск к Марине Золотовой
«Советская Белоруссия» отозвала имущественный иск к главному редактору Tut.by Марине Золотовой. Об этом
В связи с этим представитель издательского дома в судебном процессе Золотовой участвовать больше не будет.
Золотова осталась единственной подсудимой. Ее обвиняют в бездействии должностного лица.
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«Советская Белоруссия» отозвала имущественный иск к главному редактору Tut.by Марине Золотовой. Об этом сообщает пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.
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