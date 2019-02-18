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Быстрый и смелый: мужчина в Барановичах сбежал из магазина с ящиком фруктов в руках
В Барановичах один из посетителей ночного магазина сбежал из него с ящиком фруктов в руках. Как
Злоумышленник нагло украл фрукты около часа ночи в магазине "Златка" на бульваре Бородинского. Теперь его ищет милиция.
Правоохранители просят тех, кто опознал мужчину, сообщить в Барановичский ГОВД по телефонам 102 или 8-029-829-73-66.
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В Барановичах один из посетителей ночного магазина сбежал из него с ящиком фруктов в руках. Как пишет intex-press.by, происшествие случиось в ночь на 12 февраля.
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