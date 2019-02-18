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Легковушка попала под трамвай в Минске

18.02.2019 20:06 — Разное | БелТА  
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Volvo в Минске при повороте налево не уступил дорогу попутно двигающемуся трамваю, водитель госпитализирован, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.

ДТП произошло сегодня около 15.30. Машина двигалась по ул.Долгобродской со стороны ул.Уральской в направлении ул.Буденного.

Госавтоинспекция просит водителей при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора соблюдать правила дорожного движения, уступать дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, а также попутному трамваю.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Volvo в Минске при повороте налево не уступил дорогу попутно двигающемуся трамваю, водитель госпитализирован, сообщили...
 
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