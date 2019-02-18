Легковушка попала под трамвай в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Volvo в Минске при повороте налево не уступил дорогу попутно двигающемуся трамваю, водитель госпитализирован, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.

ДТП произошло сегодня около 15.30. Машина двигалась по ул.Долгобродской со стороны ул.Уральской в направлении ул.Буденного.

Госавтоинспекция просит водителей при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора соблюдать правила дорожного движения, уступать дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, а также попутному трамваю.-0-