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Легковушка попала под трамвай в Минске
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Volvo в Минске при повороте налево не уступил дорогу попутно двигающемуся трамваю, водитель госпитализирован, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.
ДТП произошло сегодня около 15.30. Машина двигалась по ул.Долгобродской со стороны ул.Уральской в направлении ул.Буденного.
Госавтоинспекция просит водителей при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора соблюдать правила дорожного движения, уступать дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, а также попутному трамваю.-0-
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Volvo в Минске при повороте налево не уступил дорогу попутно двигающемуся трамваю, водитель госпитализирован, сообщили...
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