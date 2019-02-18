Лукашенко – еврокомиссару: Соседи от Господа, с ними надо строить добрые отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с ЕС не хронические и подлежат разрешению, сообщает «МИР 24». Глава государства встретился с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером.

«Я хочу вас заверить, что Беларусь в отношении к своим соседям всегда придерживается очень взвешенной и аккуратной политики. Мы считаем, что соседи от Господа, их не выбирают, поэтому с ними надо строить добрые отношения. Исходя из этого, мы всегда будем надежным партнером Европейского союза, и за белорусское направление (почти полторы тысячи километров) вы можете не беспокоиться. Конечно же, мы хотим, чтобы подобные чувства были взаимными», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в прошлом году треть всего белорусского экспорта ушла в ЕС. Товарооборот превысил 17 миллиардов долларов.