Большой биатлон в «Раубичах»: стали известны победители «Гонки легенд»

Под Минском в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» прошел биатлонный фестиваль «Гонка легенд» с участием олимпийских чемпионов. Уже известны победители соревнований, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Первыми на трассу вышли биатлонистки – состоялся женский масс-старт. В нем победу одержала олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Белоруска выиграла у россиянки Анны Богалий 42 секунды. Третье место заняла немка Симона Хаусвальд.

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева участие в женском масс-старте не принимала, так как накануне простыла и ее участие в «Гонке легенд» вообще было под вопросом.

Победителем мужской части масс-старта стал украинец Андрей Дериземля. Вторым к финишу пришел норвежец Уле-Эйнар Бьорндален, третьим стал белорус Сергей Новиков.

Чемпионами «Гонки легенд» в смешанной эстафете стали белорусы Надежда Скардино и Сергей Новиков. Вторыми к финишу пришли Домрачева и ее супруг Бьорндален, третьими – россиянка Анна Богалий и норвежец Фруде Андресен.

На турнире также устроили проводы легендарных Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино из большого спорта. Многие плакали, потому что эти биатлонистки – цвет спортивной нации.

«Я «Гонку легенд» жду больше чемпионата Европы, потому что хочу увидеть Ханевольда, Сашу Попова, Дарью Домрачеву», – заявил советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

На трибунах таких легенд много. В их числе и участники открытого чемпионата Европы по биатлону – они выйдут на старт в «Раубичах» уже завтра. Открытие турнира состоялось сегодня. Всего в континентальном форуме планируется участие 160 биатлонистов и 135 биатлонисток. Фаворитами называют россиян, а также команды Норвегии, Германии и Украины.

Вот так «Раубичи» стали мировым центром биатлона. И не удивительно, ведь этот вид спорта в стране почитают и любят. Вице-премьер Игорь Петришенко на открытии зачитал приветственное слово президента Александра Лукашенко, где глава государства тоже говорил о высоком уровне развития биатлонной школы в Беларуси. Также белорусский лидер поблагодарил Международный союз биатлонистов, который доверил стране проведение континентального чемпионата среди стреляющих лыжников.