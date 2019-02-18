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Показываем «Семь чудес Бреста» и рассказываем о проекте

18.02.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Семь чудес Бреста». Этот проект был задуман городскими властями накануне празднования тысячелетия. Жителям предложили выбрать самые знаковые места, являющиеся символами города. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63626.php

Показываем «Семь чудес Бреста» и рассказываем о проекте
 

Программа расскажет о достопримечательностях, которые вошли в список «семи чудес».

 
Теги: Брест
 
 
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  «Семь чудес Бреста». Этот проект был задуман городскими властями накануне празднования тысячелетия. Жителям предложили выбрать самые знаковые места,...
 
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