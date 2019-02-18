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Показываем «Семь чудес Бреста» и рассказываем о проекте
18.02.2019 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
«Семь чудес Бреста». Этот проект был задуман городскими властями накануне празднования тысячелетия. Жителям предложили выбрать самые знаковые места, являющиеся символами города.
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«Семь чудес Бреста». Этот проект был задуман городскими властями накануне празднования тысячелетия. Жителям предложили выбрать самые знаковые места,...
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