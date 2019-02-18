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Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»
Новости Беларуси. 18 февраля Надежда Скардино выиграла гонку с массовым стартом и в паре с Сергеем Новиковым одержала победу в смешанной эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
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Новости Беларуси. 18 февраля Надежда Скардино выиграла гонку с массовым стартом и в паре с Сергеем Новиковым одержала победу в смешанной эстафете, сообщили в...
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