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Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»

18.02.2019 20:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 февраля Надежда Скардино выиграла гонку с массовым стартом и в паре с Сергеем Новиковым одержала победу в смешанной эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Скардино: «Рада, что выиграла. Больше всего боялась в стрельбе стоя»

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Я очень рада. Я рада, что выиграла, рада, что отстрелялась на ноль. Больше всего боялась в стрельбе стоя, что промажу, еще что-нибудь. Но нет, все хорошо получилось.

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Новости Беларуси. 18 февраля Надежда Скардино выиграла гонку с массовым стартом и в паре с Сергеем Новиковым одержала победу в смешанной эстафете, сообщили в...
 
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