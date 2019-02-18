Новости экономики за 18.02.2019

Новости Беларуси. Ещё девять предприятий пищевой отрасли получили возможность поставлять продукцию в ОАЭ и другие страны Персидского залива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Теперь для отечественных производителей, желающих поставлять продовольствие в мусульманские страны, значительно упростилась процедура сертификации продукции. Отпала необходимость терять средства и время на поездку на Ближний Восток. Все вопросы можно решить, не покидая нашей страны.

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Мировой рынок халяльной продукции ежегодно показывает поступательный рост. Объем продаж рынка продуктов питания по стандарту халяль около 700 млрд долларов. По оценкам экспертов, к 2020 году цифра может увеличиться вдвое.





Беларусь и Бельгия хотят вместе производить минеральные удобрения. В стадии обсуждения находится инвестиционный проект. Представители бельгийской компании изучают потенциал Гродненского региона. Уже прошли переговоры с заинтересованными министерствами и ведомствами, а также предприятиями включая «Гродно Азот», администрацию СЭЗ «Гродноинвест».

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