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Белорусы участвуют в продуктовой выставке в Дубае
Новости Беларуси. Gulfood входит в тройку самых крупных в мире выставок продуктов питания и является значимым событием для производителей и поставщиков пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году в ней принимают участие более 5000 компаний из 100 стран. В белорусской экспозиции представлены продукты питания девяти компаний-экспортеров мясной, молочной и кондитерской продукции. Предприятия обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, а демонстрируемая на выставке продукция имеет сертификаты халяль.
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Новости Беларуси. Gulfood входит в тройку самых крупных в мире выставок продуктов питания и является значимым событием для производителей и поставщиков пищевой...
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