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По прогнозам Минтруда в 2019 году средняя пенсия должна составить более 400 рублей

18.02.2019 20:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Доходы фонда соцзащиты населения в 2019 году запланированы на уровне почти 15 миллиардов 55 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы обеспечить своевременное финансирование всех расходов, в бюджете фонда на этот год заложены субвенции из госбюджета в 410 миллионов рублей на выплату трудовых пенсий и пособий. Напомним, в 2018 году правительство повышало пенсии три раза: в ноябре, августе и мае. Обещало повышать и в этом.

По прогнозам Минтруда в 2019 году средняя пенсия должна составить более 400 рублей

Средняя пенсия в стране по итогам первого месяца 2019 года составила более 393 рублей. По прогнозам Минтруда, по итогам года средняя пенсия по возрасту должна составить более 400 рублей. Также будут производиться ежеквартальные перерасчеты пенсий, которые будут увязаны с бюджетом прожиточного минимума. 

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Доходы фонда соцзащиты населения в 2019 году запланированы на уровне почти 15 миллиардов 55 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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