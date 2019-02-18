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Нацбанк объявил конкурс видеоблогеров: победителям обещают крупную сумму
Новости Беларуси. Национальный банк объявил конкурс видеоблогеров с призовым фондом 6600 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трехминутный ролик нужно снять на тему денег, инфляции или ценовой стабильности. Видеоблогерам должно быть от 7 до 31 года. Попробуйте!
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Новости Беларуси. Национальный банк объявил конкурс видеоблогеров с призовым фондом 6600 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трехминутный ролик...
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