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Продукцию белорусского военпрома продемонстрировали на выставке в Абу-Даби
Новости Беларуси. Беларусь представила продукцию отечественного военпрома в Абу-Даби. В эти дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит выставка вооружения и оборонной промышленности IDEX-2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ОАЭ съехались оружейники из десятков стран. Белорусские разработки на выставке разместились в трех павильонах. Это продукция 12 предприятий – системы управления войсками, технологии огневого поражения, беспилотники, средства связи и оптика.
В ходе форума уже состоялись первые переговоры. Руководитель военно-промышленного комитета Беларуси встретился с представителями оборонного комплекса Саудовской Аравии.
Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Форум будет работать до 21 февраля. За это время белорусская сторона рассчитывает заключить ряд крупных контактов в сфере военно-технического сотрудничества. Запланированы переговоры и встречи с представителями Вооруженных Сил ОАЭ и Египта.
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Новости Беларуси. Беларусь представила продукцию отечественного военпрома в Абу-Даби. В эти дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит выставка...
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