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В Гродно в середине февраля зацвела ива. Комментарий учёного
Новости Беларуси. Потепление, которое пришло в Беларусь, разбудило природу. Так, в Гродно горожане в середине февраля удивляются цветению ивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В народе распустившиеся почки еще называют «котиками» или «барашками». Традиционно именно они считаются вестниками весны, ведь обычно расцветают в середине марта. Однако в последние дни температура на улице значительно выше февральской климатической нормы. Вот деревья и отреагировали на аномалию.
Олег Созинов, заведующий кафедрой ботаники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Хоть февраль и переводится на белорусский язык «как люты», люди верят: с появлением на иве «котиков» зима окончательно капитулирует. Да и ученые сходятся во мнении, что климат в стране становится ближе к атлантическому, то есть более теплому и сухому. А если посмотреть на Западную Европу, там весна уже началась.
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Новости Беларуси. Потепление, которое пришло в Беларусь, разбудило природу. Так, в Гродно горожане в середине февраля удивляются цветению ивы, сообщили в программе...
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