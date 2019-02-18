Новый микроавтобус Toyota Hiace появится и на рынке ТС

Японский автогигант на Филиппинах провел показ нового семейства микроавтобусов и фургонов Toyota Hiace, специально разработанного с прицелом на экспорт, причем на развивающиеся рынки.





В основу уже шестого по счету поколения Hiace легла модернизированная платформа с использованием компонентов модульной архитектуры TNGA для легковых моделей. Из главных особенностей однообъемника — полукапотная компоновка вместо бескапотной у предшественника, стойки McPherson спереди, более жесткий кузов и возросший уровень активной (благодаря фирменному комплексу систем Safety Sense) и пассивной безопасности.





Новый Hiace доступен как в стандартном исполнении, так и с увеличенной колесной базой и высокой крышей. В обоих случаях расстояние между осями существенно выросло — на 64 см у версии со стандартной базой (3,21 м) и 75 см с удлиненной (3,86 м). Прибавка в длину у Hiace также заметная — на 57 см (5,26 м от носа до хвоста) и 53,5 см (5,91 м) соответственно. Самая вместительная версия микроавтобуса серии Commuter может принять на борт до 17 человек. Что касается грузовых модификаций, то объем отсека у самой вместительной версии фургона Hiace достигает 9,3 кубометра.





Двигателей пока что заявлено два. Это 2,8-литровый турбодизель 1GD с отдачей 176 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, а также бензиновый мотор 7GR объемом 3,5 л, развивающий 280 сил. Коробки передач — 6-ступенчатые («механика» и «автомат»). Привод — на задние колеса.





У дилеров на Филиппинах Hiace нового поколения появится уже этой весной. По информации российских СМИ, новый Hiace со временем доберется и до соседней страны, однако точные сроки начала продаж модели пока не называются.