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Представлен «горячий» Ford Focus ST нового поколения с двумя двигателями на выбор

18.02.2019 20:57 — Разное | Tut.by  
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Четвертое поколение Ford Focus, представленное прошлой весной, продолжает обрастать новыми модификациями. За пару недель до публичной премьеры Ford рассекретил «разогретую» версию нового Focus, обозначаемую литерами ST.


Созданная на модульной архитектуре C2 новинка будет исключительно «пятидверкой» — хетчбэком или универсалом. Вместо прежней двухлитровой «четверки» под капотом Focus ST прописался турбированный агрегат объемом 2,3 л — также семейства EcoBoost и с четырьмя цилиндрами: новый алюминиевый мотор развивает 280 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. По словам фордовцев, до 100 км/ч новый Focus ST способен разогнаться менее чем за 6 секунд.


Кроме того, в гамме будет и дизельный Focus ST — с новой двухлитровым мотором EcoBlue (190 сил и 400 Нм тяги). К слову, это самый мощный дизель для Focus за все время существования модели. Коробки передач в обоих случаях — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «автомат».


Шасси «подзаряженного» Focus от стандартных версий отличается перенастроенными амортизаторами подвеской и укороченными пружинами, дорожный просвет уменьшился на 10 мм. Электроусилитель руля также настроен по-спортивному, установлены более эффективные тормоза. Также на Focus ST по умолчанию установлен дифференциал eLSD с электронноуправляемой блокировкой. В салоне — спортивный руль, передние кресла Recaro с тремя вариантами обивки (ткань, кожа или комбинированная отделка) и декоративные вставки из алюминия.


Продажи нового Focus ST в Европе начнутся летом текущего года. Цены пока не озвучены.

 
 
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Четвертое поколение Ford Focus, представленное прошлой весной, продолжает обрастать новыми модификациями. За пару недель до публичной премьеры Ford рассекретил...
 
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