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Представлен «горячий» Ford Focus ST нового поколения с двумя двигателями на выбор
Четвертое поколение
Созданная на модульной архитектуре C2 новинка будет исключительно «пятидверкой» — хетчбэком или универсалом. Вместо прежней двухлитровой «четверки» под капотом Focus ST прописался турбированный агрегат объемом 2,3 л — также семейства EcoBoost и с четырьмя цилиндрами: новый алюминиевый мотор развивает 280 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. По словам фордовцев, до 100 км/ч новый Focus ST способен разогнаться менее чем за 6 секунд.
Кроме того, в гамме будет и дизельный Focus ST — с новой двухлитровым мотором EcoBlue (190 сил и 400 Нм тяги). К слову, это самый мощный дизель для Focus за все время существования модели. Коробки передач в обоих случаях — 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «автомат».
Шасси «подзаряженного» Focus от стандартных версий отличается перенастроенными амортизаторами подвеской и укороченными пружинами, дорожный просвет уменьшился на 10 мм. Электроусилитель руля также настроен по-спортивному, установлены более эффективные тормоза. Также на Focus ST по умолчанию установлен дифференциал eLSD с электронноуправляемой блокировкой. В салоне — спортивный руль, передние кресла Recaro с тремя вариантами обивки (ткань, кожа или комбинированная отделка) и декоративные вставки из алюминия.
Продажи нового Focus ST в Европе начнутся летом текущего года. Цены пока не озвучены.
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