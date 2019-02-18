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Польша и Израиль опять разругались из-за Холокоста

18.02.2019 21:01 — Разное | Партизан  
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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отменил поездку в Иерусалим на саммит Израиля и Вышеградской четверки в знак протеста против заявлений министра иностранных дел Израиля о соучастии поляков в уничтожении евреев нацистами, пишет Русская служба Би-би-си.


REUTERS

Саммит группы Вышеградской четверки (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) планировался в Иерусалиме 19 февраля. Теперь, после отказа Польши, он по форме превратится в нечто более низкое по рангу - просто встречи израильского премьера Биньямина Нетаньяху с европейскими коллегами.

Демарш Моравецкого связан с деликатным вопросом толкования истории Холокоста. Больше года назад правящая в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) приняла закон, запрещающий возлагать - даже просто на словах - на поляков коллективную ответственность за уничтожение евреев нацистами, а именно это - возложение коллективной ответственности - Моравецкий услышал в словах, сказанных в последние дни сначала Биньямином Нетаньяху, а затем новым министром иностранных дел Исраэлем Кацем.

В прошлом году Польша под давлением Израиля и мировой еврейской диаспоры подкорректировала возмутивший евреев закон, после чего Моравецкий и Нетаньяху выступили с совместным примирительным заявлением.

Нынешний новый виток ссоры начался с того, что Нетаньяху на прошлой неделе, будучи в Варшаве на международной конференции по Ближнему Востоку, на вопрос израильских журналистов о польском законе ответил, что поляки участвовали в уничтожении евреев во время Второй мировой, и он не знает ни одного случая привлечения к ответственности за заявления об этом.

Израильская газета Jerusalem Post вначале вставила в цитату Нетаньяху слова "польская нация".

Для поляков это важно, поскольку закон запрещает обвинять в соучастии в Холокосте не отдельных людей, а именно польскую нацию или польское государство - то есть говорить о коллективной ответственности.

Премьер-министр Моравецкий в ответ пригрозил отменить визит в Израиль и послать вместо себя министра иностранных дел, но газета вскоре объявила, что это была ошибка цитирования, и Нетаньяху говорил об отдельных поляках, а не о нации. Канцелярия премьер-министра Израиля также опубликовала заявление о том, что "Нетаньяху говорил о поляках, а не о польском народе или Польше как стране".

Казалось, все разъяснилось, и конфликт вот-вот будет погашен.

Министр Кац окончательно разозлил Варшаву

Но в воскресенье только что назначенный и.о. министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац произнес куда более резкие слова о поляках и Холокосте.

"Я - сын выживших в Холокосте. Мы никогда не простим и никогда не забудем. И многие поляки сотрудничали с нацистами. Шамир (покойный премьер-министр Израила Ицхак Шамир - прим. Би-би-си) говорил, что каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери. Никто не смеет указывать нам, что нам говорить и как чтить память своих мертвых", - заявил Кац в телеинтервью.

В итоге Матеуш Моравецкий в понедельник объявил, что от Польши на саммит в Израиле не поедет вообще никто.

"Я принял это решение, потому что слова, которые употребил новоназначенный министр иностранных дел господин Кац, неприемлемы. Они неприемлемы не только в дипломатии - для меня они вообще совершенно неприемлемы в публичной сфере. Польский народ наряду с евреями и цыганами сильнее всего пострадал во время Второй мировой войны", - заявил в понедельник днем Моравецкий. Чуть раньше он назвал заявление Каца "расистским".

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон сообщил, что в результате отказа Польши полноценного саммита Израиль-V4 (Вышеградская четверка) не будет, а просто трое гостей встретятся с Нетаньяху.

Пресс-секретарь правительства Словакии Патриция Мацикова объявила, что теперь саммит Израиль-V4 переносится и пройдет позже в этом году. Словакия сейчас председательствует в Вышеградской группе.


"Премьер-министры Словакии, Чехии и Венгрии используют визит для двусторонних встреч с премьер-министром Израиля Нетаньяху, а также для трехсторонней встречи", - добавила Мацикова.

Нетаньяху в последние годы последовательно укрепляет дружбу с европейскими правыми - они нашли друг в друге союзников в противостоянии левым либералам Евросоюза.

Первый саммит Нетаньяху с восточноевропейскими лидерами прошел летом 2017 года в Будапеште, второй должен был пройти через год, но несколько раз откладывался. Впрочем, в промежутке руководители Израиля и стран Вышеграда несколько раз встречались на двусторонней основе.


 
 
Ссылка на источник 80
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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отменил поездку в Иерусалим на саммит Израиля и Вышеградской четверки в знак протеста против заявлений министра...
 
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