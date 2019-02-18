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"Дедовщина": рядовой в Витебске сломал ключицу, выполняя приказ сержанта

18.02.2019 20:54 — Разное | Партизан  
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Об очередном случае "дедовщины" в белорусской армии сообщает tut.by.

Бывшему командиру отделения 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады старшему сержанту Алексею Романенко грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в превышении власти, связанном с насилием.

По данным журналистов, 22-летний старший сержант приказал рядовым кувыркаться через металлическое ограждение. При этом одного из подчиненных он ударил ногой, а второй военнослужащий во время переворота сломал ключицу. Информацию о Романенко журналистам tut.by подтвердили в Минобороны.

Сейчас старший сержант находится под следствием.


Пострадавшему рядовому сначала поставили диагноз "привычный вывих", но после консультации со специалистом его сменили — "закрытый перелом ключицы".

Сообщается, что Романенко проходил срочную службу в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. После службы в мае 2018-го с ним был заключён контракт. А уже в декабре произошёл упомянутый инцидент.

В январе 2019 года Романенко уволили с военной службы в запас. В феврале на него завели уголовное дело. Романенко имеет положительную характеристику, дисциплинарных взысканий нет..


 
 
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Об очередном случае "дедовщины" в белорусской армии сообщает tut.by.
 
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