"Дедовщина": рядовой в Витебске сломал ключицу, выполняя приказ сержанта

Бывшему командиру отделения 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады старшему сержанту Алексею Романенко грозит до 10 лет лишения свободы. Его обвиняют в превышении власти, связанном с насилием.





По данным журналистов, 22-летний старший сержант приказал рядовым кувыркаться через металлическое ограждение. При этом одного из подчиненных он ударил ногой, а второй военнослужащий во время переворота сломал ключицу. Информацию о Романенко журналистам tut.by подтвердили в Минобороны.





Сейчас старший сержант находится под следствием.









Пострадавшему рядовому сначала поставили диагноз "привычный вывих", но после консультации со специалистом его сменили — "закрытый перелом ключицы".





Сообщается, что Романенко проходил срочную службу в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде. После службы в мае 2018-го с ним был заключён контракт. А уже в декабре произошёл упомянутый инцидент.





В январе 2019 года Романенко уволили с военной службы в запас. В феврале на него завели уголовное дело. Романенко имеет положительную характеристику, дисциплинарных взысканий нет..



