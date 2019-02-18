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За взятки осудили должностных лиц предприятий Бобруйска и одного частника

18.02.2019 20:51 — Разное | Партизан  
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Виновными в получении взяток признал суд Мстиславского района двух должностных лиц «Бобруйскагромаша» и Бобруйского завода по производству тормозных аппаратов и механизмов, сообщается на сайте Верховного суда.

По делу проходили и два предпринимателя, которых признали виновными в даче взяток. Сотрудники заводов лоббировали интересы частников и получали откаты за заключение договоров.

По версии следствия, начальница отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаша» с марта 2013 года по апрель 2018 года получала взятки от представителей юридических лиц «Белметаллопт», «Белкомплекссталь», «Мирастрой» и «Вариантметалл». Взамен она обеспечивала заключение договоров на поставку металлопроката на предприятие и расчет по ним.

Женщину задержали с поличным в начале апреля 2018 года при получении очередной взятки в размере 1415 долларов, сообщили в УВД Могоблисполкома. Взяткодатель также был задержан.

Замдиректора Бобруйского завода по производству тормозных аппаратов и механизмов, по материалам дела, также получал откаты за заключение сделок — с марта по сентябрь 2017 года. Известны два факта: в июне 2017 года — 300 долларов, в июле — 750 долларов. Взятку давал еще один фигурант дела, который является должностным лицом «Регионпромстали» и «Вариантметалла».


По данным УВД, общая сумма откатов по семи эпизодам со стороны должностных лиц «Бобруйскагромаша» и «ТАиМа» составила 4875 долларов.

Начальницу отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаша» признали виновной в получении взятки и получении взятки повторно в крупном размере. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.

Замдиректора «ТАиМа» за получение взятки приговорили к 4 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности в течение 5 лет.

За дачу взятки и дачу взятки повторно в крупном размере должностное лицо «Регионпромстали» и «Вариантметалла» приговорили к 3 годам колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.


 
 
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Виновными в получении взяток признал суд Мстиславского района двух должностных лиц «Бобруйскагромаша» и Бобруйского завода по производству тормозных аппаратов...
 
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