Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год

В работе сессии принял участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.





– То, что область успешно сработала в минувшем году, еще раз подтверждает правильность стратегии, разработанной облисполкомом вместе с областным Советом депутатов в начале пятилетки. Хорошая динамика в экономике важна для развития социальной сферы. Темп роста валового регионального продукта области за прошлый год составил 104 %. Это самый высокий показатель среди областей за 2018 год. Хороший результат и от внешнеэкономической деятельности: почти на четверть вырос экспорт. Активно велась работа по его диверсификации. Компании региона осваивают китайский рынок. Радует, что рост в промышленности в основном достигнут за счет негосударственного сектора экономики, благодаря проектам, которые реализованы в прошлые годы. Думаю, что и в нынешнем году частный сектор будет развиваться, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, выступая перед депутатами. – отметил





Над этим предстоит более детально работать в этом году. По его словам, сегодня необходимо более активно работать над тем, чтобы традиционные отрасли и предприятия вышли на нужную траекторию развития. В качестве примера руководитель области привел ОАО «Мостовдрев». На этом модернизированном предприятии были трудности, но сейчас оно успешно работает, наращивает объемы производства и продаж. Однако есть и предприятия, где вложенные в модернизацию производства инвестиции пока не приносят результат.









Губернатор акцентировал внимание на проблемах в отрасли сельского хозяйства, вызванных сложными погодными условиями.





– На прошлой неделе Президент объявил Благодарность труженикам АПК области. Высокая оценка труда стимулирует нас на плодотворную работу, наращивание объемов продукции, – подчеркнул Владимир Кравцов.



– Важнее всего развивать экономику, – подчеркнул помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.– От выполнения экономических показателей зависит состояние дел в социальной сфере. Нужно создавать условия, чтобы стабилизировалась демографическая ситуация, развивался рынок труда. Это, прежде всего, создание новых рабочих мест, новых предприятий, достойная заработная плата. Обращаясь к депутатам, он попросил их глубже вникать в проблемы региона, активнее помогать органам исполнительной власти в их решении.







Об итогах социально-экономического развития области за минувший год депутатам доложила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, об инвестиционной программе Гродненской области на 2019 год — председатель комитета по строительству и архитектуре облисполкома Михаил Петух.





В рамках программы на объекты строительства будет направлено почти 105,2 миллиона рублей, в том числе более 51 миллиона рублей на жилищное строительство. Будет строиться социальное жилье, благоустраиваться арендное. 54 миллиона рублей направят на социально значимые объекты. Завершат строительство средней школы с бассейном в микрорайоне Ольшанке, детского сада на 230 мест в Лиде, проведут реконструкцию средней школы №1 в Скиделе. Начнется реконструкция зданий больницы №3 в Гродно под онкологический диспансер. Намечено строительство 45 станций обезжелезывания воды, строительство и реконструкция котельных в Мостах, Ошмянах, Новогрудке и Дятлово.





На сессии рассмотрен вопрос об обращениях граждан и юридических лиц, поступивших в областной Совет депутатов и областной исполнительный комитет.





– Очень важно, как депутаты работают с обращениями граждан. Необходимо повысить эффективность этой работы, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания, а все волнующие вопросы были решены. Депутаты должны принимать участие в решении вопросов жизнеобеспечения населения, тогда их авторитет будет высок, – подчеркнул Игорь Жук.

В рамках областной сессии состоялось награждение победителей ежегодного смотра противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах области за 2018 год. Первое место присуждено смотровой комиссии Войневичского сельисполкома Дятловского района и смотровой комиссии Мостовского района. Награждены также победители и финалисты смотра-конкурса среди органов местного самоуправления. Им вручены грамоты областного Совета депутатов и областной ассоциации местных Советов депутатов.































