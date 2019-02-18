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Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год

18.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В работе сессии принял участие помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. 
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
– То, что область успешно сработала в минувшем году, еще раз подтверждает правильность стратегии, разработанной облисполкомом вместе с областным Советом депутатов в начале пятилетки. Хорошая динамика в экономике важна для развития социальной сферы. Темп роста валового регионального продукта области за прошлый год составил 104 %. Это самый высокий показатель среди областей за 2018 год. Хороший результат и от внешнеэкономической деятельности: почти на четверть вырос экспорт.  Активно велась работа по его диверсификации. Компании региона осваивают китайский рынок. Радует, что рост в промышленности в основном достигнут за счет негосударственного сектора экономики, благодаря проектам, которые реализованы в прошлые годы. Думаю, что и в нынешнем году частный сектор будет развиваться, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, выступая перед депутатами.
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
По его словам, сегодня необходимо более активно работать над тем, чтобы традиционные отрасли и предприятия вышли на нужную траекторию развития. В качестве примера руководитель области привел ОАО «Мостовдрев». На этом модернизированном предприятии были трудности, но сейчас оно успешно работает, наращивает объемы производства и продаж. Однако есть и предприятия, где вложенные в модернизацию производства инвестиции пока не приносят результат. Над этим предстоит более детально работать в этом году.
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
Губернатор акцентировал внимание на проблемах в отрасли сельского хозяйства, вызванных сложными погодными условиями.
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
– На прошлой неделе Президент объявил Благодарность труженикам АПК области. Высокая оценка труда стимулирует нас на плодотворную работу, наращивание объемов продукции, – подчеркнул Владимир Кравцов.
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
–  Важнее всего развивать экономику, – подчеркнул помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович.– От выполнения экономических показателей зависит состояние дел в социальной сфере. Нужно создавать условия, чтобы стабилизировалась демографическая ситуация, развивался рынок труда. Это, прежде всего, создание новых рабочих мест, новых предприятий, достойная заработная плата. 
 
Обращаясь к депутатам, он попросил их глубже вникать в проблемы региона, активнее помогать органам исполнительной власти в их решении. 
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
Об итогах социально-экономического развития области за минувший год депутатам доложила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик,  об инвестиционной программе Гродненской области на 2019 год — председатель комитета по строительству и архитектуре облисполкома Михаил Петух. 
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
В рамках программы на объекты строительства будет направлено почти 105,2 миллиона рублей, в том числе более 51 миллиона рублей на жилищное строительство. Будет строиться социальное жилье, благоустраиваться арендное. 54 миллиона рублей направят на социально значимые объекты. Завершат строительство средней школы с бассейном в микрорайоне Ольшанке,  детского сада на 230 мест в Лиде, проведут реконструкцию средней школы №1 в Скиделе. Начнется реконструкция зданий больницы №3 в Гродно под онкологический диспансер. Намечено строительство 45 станций обезжелезывания воды, строительство и реконструкция котельных в Мостах, Ошмянах, Новогрудке и Дятлово.
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
На сессии рассмотрен вопрос об обращениях граждан и юридических лиц, поступивших в областной Совет депутатов и областной исполнительный комитет. 
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
– Очень важно, как депутаты работают с обращениями граждан. Необходимо повысить эффективность этой работы, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания, а все волнующие вопросы были решены. Депутаты должны принимать участие в решении вопросов жизнеобеспечения населения, тогда их авторитет будет высок, – подчеркнул Игорь Жук.
 
В рамках областной сессии состоялось награждение победителей ежегодного смотра противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах области за 2018 год. Первое место присуждено смотровой комиссии Войневичского сельисполкома Дятловского района и смотровой комиссии Мостовского района. Награждены также победители и финалисты смотра-конкурса среди органов местного самоуправления. Им вручены грамоты областного Совета депутатов и областной ассоциации местных Советов депутатов.
 
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Курс на дальнейшее развитие. На заседании сессии областного Совета депутатов утверждена инвестиционная программа Гродненской области на 2019 год
 
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