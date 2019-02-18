ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарью Домрачеву и Надежду Скардино проводили в "Раубичах" из большого спорта

18.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A

Четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и олимпийскую чемпионку Надежду Скардино проводили сегодня из большого спорта после фестиваля "Гонка легенд" в спорткомплексе "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

 

Прославленные белорусские биатлонистки обратились к болельщикам, которые, по словам Дарьи и Надежды, все годы их карьеры были вместе с ними. "Благодарна нашим поклонникам, которые оставались с нами во время триумфа и поражений. Спасибо, что в любой ситуации поддерживали нас. Чувствовала любовь болельщиков на протяжении многих лет, ради вас выступала и старалась не подводить, оправдывать ваши надежды", - сказала Дарья Домрачева.

 

"Благодарю всех болельщиков за положительную энергетику, которую вы нам передаете. Поверьте, каждое слово, каждое пожелание для нас с Дашей было очень важно и помогало нам добиваться успеха", - подчеркнула Надежда Скардино.

 

Церемония проводов завершилась красочным лазерным шоу и салютом, которое по достоинству оценили трибуны "Раубичей", еще долго провожавшие легенд биатлона овациями.

 

В завершение "Гонки легенд" состоялась церемония награждения победителей и призеров биатлонного фестиваля, в которой приняли участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

 

Запомнится награждение в "Раубичах" победителям и призерам "Снежного снайпера". Медали юным биатлонистам вручили Халвар Ханевольд, Венсан Дефран, Карин Оберхофер, Флоранс Баверель, Пьер Альберто Каррара. Помогал прославленным атлетам в награждении будущих звезд спорта талисман II Европейских игр лисенок Лесик.

 

Ведущие белорусские биатлонистки объявили о завершении карьеры летом прошлого года. Надежда Скардино после победы в составе эстафетного квартета на зимних Играх в Пхенчхане, в июне 2018-го решила завершить профессиональную спортивную карьеру. В ее активе также бронзовая награда в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2014 года.

 

Дарья Домрачева за карьеру выиграла четыре золотые медали (три в Сочи в 2014-м и одну в Пхенчхане в 2018-м). Белоруска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира 2014/15, обладательницей пяти малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону. За успехи на сочинской Олимпиаде ей присвоено звание "Герой Беларуси". Биатлонистка 25 июня 2018 года объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, решив сосредоточиться на воспитании дочери Ксении.

 

"Гонка легенд" в третий раз прошла в спорткомплексе "Раубичи"

 
 
Дарью Домрачеву и Надежду Скардино проводили в "Раубичах" из большого спорта
 
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дарью Домрачеву и Надежду Скардино проводили в "Раубичах" из большого спорта
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша и Израиль опять разругались из-за Холокоста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика