Четырехкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачеву и олимпийскую чемпионку Надежду Скардино проводили сегодня из большого спорта после фестиваля "Гонка легенд" в спорткомплексе "Раубичи", передает корреспондент БЕЛТА.

Прославленные белорусские биатлонистки обратились к болельщикам, которые, по словам Дарьи и Надежды, все годы их карьеры были вместе с ними. "Благодарна нашим поклонникам, которые оставались с нами во время триумфа и поражений. Спасибо, что в любой ситуации поддерживали нас. Чувствовала любовь болельщиков на протяжении многих лет, ради вас выступала и старалась не подводить, оправдывать ваши надежды", - сказала Дарья Домрачева.

"Благодарю всех болельщиков за положительную энергетику, которую вы нам передаете. Поверьте, каждое слово, каждое пожелание для нас с Дашей было очень важно и помогало нам добиваться успеха", - подчеркнула Надежда Скардино.

Церемония проводов завершилась красочным лазерным шоу и салютом, которое по достоинству оценили трибуны "Раубичей", еще долго провожавшие легенд биатлона овациями.

В завершение "Гонки легенд" состоялась церемония награждения победителей и призеров биатлонного фестиваля, в которой приняли участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.

Запомнится награждение в "Раубичах" победителям и призерам "Снежного снайпера". Медали юным биатлонистам вручили Халвар Ханевольд, Венсан Дефран, Карин Оберхофер, Флоранс Баверель, Пьер Альберто Каррара. Помогал прославленным атлетам в награждении будущих звезд спорта талисман II Европейских игр лисенок Лесик.

Ведущие белорусские биатлонистки объявили о завершении карьеры летом прошлого года. Надежда Скардино после победы в составе эстафетного квартета на зимних Играх в Пхенчхане, в июне 2018-го решила завершить профессиональную спортивную карьеру. В ее активе также бронзовая награда в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2014 года.

Дарья Домрачева за карьеру выиграла четыре золотые медали (три в Сочи в 2014-м и одну в Пхенчхане в 2018-м). Белоруска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира 2014/15, обладательницей пяти малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону. За успехи на сочинской Олимпиаде ей присвоено звание "Герой Беларуси". Биатлонистка 25 июня 2018 года объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, решив сосредоточиться на воспитании дочери Ксении.

"Гонка легенд" в третий раз прошла в спорткомплексе "Раубичи"