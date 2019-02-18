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10 лет житель Слуцка покупал наркотики, не попадая в поле зрения милиции

18.02.2019 21:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Курильщик со стажем. У жителя Слуцка в багажнике автомобиля нашли несколько видов наркотика, а также различные курительные приспособления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

10 лет житель Слуцка покупал наркотики, не попадая в поле зрения милиции

Выяснилось, что подозреваемому вот уже 10 лет удавалось приобретать зелье, не попадая в поле зрения правоохранителей. Поставщиками выступали различные интернет-магазины.

10 лет житель Слуцка покупал наркотики, не попадая в поле зрения милиции

Посылки случчанин забирал в тайниках, которые располагались в различных локациях. Возбуждено уголовное дело.
 
 
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Новости Беларуси. Курильщик со стажем. У жителя Слуцка в багажнике автомобиля нашли несколько видов наркотика, а также различные курительные...
 
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