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«Я помню до сих пор этот день»: Сергей Чепиков поделился воспоминаниями на «Гонке легенд»

18.02.2019 21:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чтобы принять участие в «Гонке легенд», на одной трассе в Раубичах собрались звезды мирового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я помню до сих пор этот день»: Сергей Чепиков поделился воспоминаниями на «Гонке легенд»

Сергей Чепиков, двукратный олимпийский чемпион по биатлону:
Настроение хорошее, чувствуется поддержка белорусских зрителей. И не только белорусских, видимо.

Очень приятно выступать на той трассе, на которой я выступал в 1991 году в последний раз на чемпионате мира. Я помню до сих пор этот день. Мы заняли первые четыре места. А потом снег растаял…

Я думаю, на этом чемпионате Европы он не растает, и наши выступления будут удачными.

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Новости Беларуси. Чтобы принять участие в «Гонке легенд», на одной трассе в Раубичах собрались звезды мирового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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