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«Гонка легенд» в Раубичах. Подводим итоги биатлонного фестиваля

18.02.2019 22:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Раубичах завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». В нем принимали участие именитые спортсмены разных поколений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гонка легенд» в Раубичах. Подводим итоги биатлонного фестиваля

Корреспондент СТВ Светлана Смарцева побывала в спорткомплексе «Раубичи» и подвела итоги спортивного фестиваля.

«Гонка легенд» в Раубичах. Подводим итоги биатлонного фестиваля

Подробности в видеоматериале.

«Гонка легенд» в Раубичах. Подводим итоги биатлонного фестиваля
 
 
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Новости Беларуси. В Раубичах завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». В нем принимали участие именитые спортсмены разных поколений, сообщили в программе...
 
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