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«Гонка легенд» в Раубичах. Подводим итоги биатлонного фестиваля
Новости Беларуси. В Раубичах завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». В нем принимали участие именитые спортсмены разных поколений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Корреспондент СТВ Светлана Смарцева побывала в спорткомплексе «Раубичи» и подвела итоги спортивного фестиваля.
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Новости Беларуси. В Раубичах завершился биатлонный фестиваль «Гонка легенд». В нем принимали участие именитые спортсмены разных поколений, сообщили в программе...
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