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Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

18.02.2019 23:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Церемония проводов наших главных биатлонных звезд Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино завершилась красочным лазерным шоу и салютом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

То, что это действительно проводы, спортсменки подтвердили лично – несмотря на желание болельщиков снова видеть белорусок в составе своей национальной сборной. А потому прощание выдалось по-настоящему трогательным. Без преувеличения уходит эпоха белорусского биатлона.

Подробности в видеоматериале.

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей

Дарья Домрачева и Надежда Скардино простились с большим спортом. 7 трогательных фото из Раубичей
 
 
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Новости Беларуси. Церемония проводов наших главных биатлонных звезд Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино завершилась красочным лазерным шоу и салютом, сообщили в...
 
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