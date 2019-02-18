ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В д.Замошаны Жабинковского района строится копия Кельнского Собора ХVIII-го века

19.02.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Свое жилье, которое находится в д.Замошаны Жабинковского района Вячеслав Федотов называет «Ранчо». И вообще он человек – интересный и увлеченный.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63627.php

В д.Замошаны Жабинковского района строится копия Кельнского Собора ХVIII-го века

Чего только нет на его приусадебном участке! Калитка и ворота сделаны по замыслу притворника. Надписи, наряду с изображениями, говорят сами за себя: чуткость, постоянно сосредоточенное состояние.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63627.php

В д.Замошаны Жабинковского района строится копия Кельнского Собора ХVIII-го века

Дом окружен сооружениями в виде старой действующей мельницы. Рядом хозяин строит макет-копию Кельнского Собора ХVIII-го века. В планах автора сотворить его прототип и наполнить музыкой органа.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63627.php

В д.Замошаны Жабинковского района строится копия Кельнского Собора ХVIII-го века

Вячеслав держит домашнюю живность, очень любит свои немецкие овчарки Талисман и Гиту. Недавно неожиданно появился пернатый хищник луговой лунь. Гулял с собаками и обнаружил птицу с подбитым крылом под высоковольтной линией. Принес домой, смастерил клетку, вылечил. Чекист, так назвал хозяин орла, быстро отзывается на предложение позавтракать или поужинать. Жаль, но птицу скоро придется отпускать на свободу.

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Свое жилье, которое находится в д.Замошаны Жабинковского района Вячеслав Федотов называет «Ранчо». И вообще он человек – интересный и увлеченный. Чего только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шкура медведя и барельеф Сталина. В «Великом Камне» открылся бар в советском стиле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика