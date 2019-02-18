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В д.Замошаны Жабинковского района строится копия Кельнского Собора ХVIII-го века
19.02.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Свое жилье, которое находится в д.Замошаны Жабинковского района Вячеслав Федотов называет «Ранчо». И вообще он человек – интересный и увлеченный.
Чего только нет на его приусадебном участке! Калитка и ворота сделаны по замыслу притворника. Надписи, наряду с изображениями, говорят сами за себя: чуткость, постоянно сосредоточенное состояние.
Дом окружен сооружениями в виде старой действующей мельницы. Рядом хозяин строит макет-копию Кельнского Собора ХVIII-го века. В планах автора сотворить его прототип и наполнить музыкой органа.
Вячеслав держит домашнюю живность, очень любит свои немецкие овчарки Талисман и Гиту. Недавно неожиданно появился пернатый хищник луговой лунь. Гулял с собаками и обнаружил птицу с подбитым крылом под высоковольтной линией. Принес домой, смастерил клетку, вылечил. Чекист, так назвал хозяин орла, быстро отзывается на предложение позавтракать или поужинать. Жаль, но птицу скоро придется отпускать на свободу.
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Свое жилье, которое находится в д.Замошаны Жабинковского района Вячеслав Федотов называет «Ранчо». И вообще он человек – интересный и увлеченный. Чего только...
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