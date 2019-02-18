Мама тройняшек без стеснения показала, как выглядит ее тело после родов

Когда супружеская пара Мария и Андрес из Дании узнали, что ждут тройняшек, в их семье уже подрастал маленький сын, пишет портал DELFI Cālis.lv . На протяжении всей беременности Мария открыто рассказывала о происходящем в своем профиле в Instagram , а после родов бесстрашно показала подписчикам, как изменилось ее тело.

Каждую неделю она публиковала фотографии, благодаря которым можно было наблюдать за изменениями женской фигуры.

При подготовке к большому пополнению в семье было решено приобрести более вместительный автомобиль, переоборудовать детскую комнату, запастись необходимой одеждой и другими вещами. Последние недели в ожидании малышей Мария большую часть дня проводила за просмотром сериалов, слушая подкасты, сидя в интернете и т.п.

В сентябре 2018 года тройняшки путем кесарева сечения появились на свет — Агнесе, Ибен и Филипп. По словам Марии, роды прошли хорошо.

Уже через неделю она опубликовала снимок, на котором виден ее живот после родов, указав, что тот по-прежнему смотрится странно (weird looking) и все еще довольно тяжелый. Для того чтобы прийти в форму, Марии потребуется намного больше времени, чем другим мамочкам.

Спустя 12 недель Мария выложила фотографию, указав, что, по ее мнению, тело меняется очень медленно. Также она призналась, что появились проблемы со здоровьем: было трудно дышать. Врачи констатировали, что ей, возможно, потребуется операция, чтобы избавиться от грыжи.

Сейчас у Марии 277 тысяч подписчиков. Большинство высоко ценит ее честность и открытость, поскольку не все женщины готовы открыто говорить и показывать проблемы, с которыми женщины сталкиваются после рождения ребенка.

Мария отметила, что на тот момент, когда она узнала, что ждет тройняшек, сама многого не знала, поэтому и решила делиться своей историей публично. Помимо того что это интересная информация, для кого-то она может оказаться еще и полезной.