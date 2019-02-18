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Молодой парень из Лиды оказался на страницах Forbes (видео)
Что нужно сделать молодому парню родом из Лиды, чтобы оказаться на страницах Forbes?
На днях самое влиятельное экономическое издание мира опубликовало список наиболее успешных молодых людей Европы, которые смогли привлечь к своим проектам не только инвестиции с шестью нулями, но и мировое внимание. 600 молодых и амбициозных людей в 20 отраслях.
В сфере технологий легко найти имена сразу двух белорусов. Один из них сейчас как раз ненадолго приехал на родину.
Михаил Румянцев, IT предприниматель: «Я предприниматель, моя страсть – создание новых продуктов, которые изменяют жизнь и работу человека с помощью высоких технологий и данных».
Это если о себе коротко и скромно. А ещё его первый проект выкупила самая инновационная компания в мире по версии Forbes, а сегодня он живёт и работает в Кремниевой долине в Калифорнии.
Сегодня шутит, что можно выдохнуть – успел. А если по порядку, то родился и вырос в Лиде, не очень любил английский, а стать мечтал…
Интересуясь технологиями, выбрал физический факультет. После окончания БГУ понадобилось полтора года, чтобы побывать на конференциях в Америке, понять, как устроена IT-сфера и попробовать запустить свой проект.
Первые инвестиции, которые превысили миллион долларов. Сегодня одна из его задач сделать разработанную платформу доступной для десятков тысяч компаний, некоторые из которых входят в число крупнейших корпораций в мире. Так в чём же суть идеи на миллион?
И сегодня – это уже не единственный, а один из многих его проектов.
Михаил Румянцев, IT-предприниматель: «Кремниевая долина мне нравится тем, что там есть культура общих знаний. Когда люди, которые добились успеха, открыто делятся своим опытом с другими молодыми предпринимателями. Хотелось бы развивать такую же культуру в Беларуси. Думаю, что возможно, нам просто нужно больше историй успеха».
Благодарит за помощь всех, кто несколько лет назад помогал найти свой путь в мир безграничных IT-возможностей. И уже сам помогает в стартапах, в том числе и белорусским разработчикам. Мы неслучайно встретились в новом вдохновляющем пространстве – коворкинг Пентхаус. Арендовать рабочее место в офисе для всех и создавать что-то, что вполне могло бы привести на страницы Forbes здесь может каждый. Правда, про отдых на какое-то время придётся забыть.
Михаил Румянцев, IT-предприниматель: «Я успею отдохнуть на пенсии, а сейчас ещё есть много сил для новых проектов. Последний полноценный отпуск был четыре года назад».
Сейчас приезжать в родную страну получается раз в полгода, но из-за смены часовых поясов такая удалённая работа становится круглосуточной. Но он успевает продолжать своё дело, щедро делиться опытом и, конечно, вдохновлять. Всё-таки списки Forbes обновляются каждый год.
Если этот рейтинг составлен людей до 30 лет, есть ли возраст, когда уже поздно начинать, как вы считаете? Начинать никогда не поздно. Главное – верить в себя и постоянно чему-то учиться.
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Что нужно сделать молодому парню родом из Лиды, чтобы оказаться на страницах Forbes? На днях самое влиятельное экономическое издание мира опубликовало список...
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