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«В 47 лет автомеханик Пол объявил себя шестилетней девочкой». Мнение о тяжелой жизни мужчин

19.02.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Писательница Мария Рупасова в своем фейсбуке поделилась удивительной историей про то, как «47-летний автомеханик объявил себя 6-летней девочкой» и размышлениями о том, как трудно быть взрослым мужчиной.

«Мимо меня прошла такая история: жил-был автомеханик Пол с женой, которую полюбил еще в старшей школе.


Фото: dailymail.co.uk / Пол с женой

За двадцать лет брака они родили семерых детей, ходили регулярно в церковь, а в возрасте 47 лет Пол объявил, что он меняет свою идентичность. И ладно бы на женскую (что в Канаде, трансгендеров что ли не видели), но Пол объявил себя шестилетней девочкой по имени Stefonknee Wolscht.

Семья, справедливо ожидающая, что папа отправит семерых детей в колледж, папин выбор не приняла. Папа съехал в Торонто, где, поскитавшись по приютам, нашел себе замещающую семью. Теперь у Stefonknee есть мама и папа, она играет в куклы с их внуками, а иногда, говорит, „просто куклу обниму и плачу“. Работу автомеханика, понятно, пришлось оставить.


Фото: dailymail.co.uk

Фото: dailymail.co.uk

Этот кейс, хоть и прошедший мимо меня, вызвал взрыв бешенства в консервативно настроенной публике.

К трансгендерности можно относиться по разному, это тема дискуссионная, но мне кажется, бомбануло именно потому, что мужик нарушил священное табу: взял и нагло смылся от кредитов, платежей за колледж и роли матерого мужика, которому в радость волочь жизненную ношу в лице толстой скучной жены-домохозяйки и семерых оглоедов.

Какой задолбавшийся взрослый не мечтает стать шестилетней девочкой, чтобы платьица, куклы, мамочка, но у нас кишка тонка, а мужик взял и сделал.


Когда подруга мне об этом донесла, я ее предупредила не рассказывать об этом нашим мужьям. Не надо. Может, если не подсказывать, то и пронесет? Меня вообще знакомая домохозяйка как-то уверяла, что мужчины очень любят работать за двоих, прямо расцветают от этого. Будем уповать на то, что она знает, о чем говорит. […]

А вообще — продолжая разговор об идентичностях — как вам, мужчины, живется с идентичностью добытчика, вот что меня интересует.

Ведь это колоссальное давление со всех сторон: мужчина должен зарабатывать, содержать нескольких человек, обеспечивать семью, работать за себя и за любимую, которая самоотверженно „занимается уютом“.

И если женщина может сказать „у меня лапки, буду сидеть дома и вести хозяйство“, то для мужчины это вещь практически невозможная. Сделать так мужчина может, а сказать — нет, не может. Я так понимаю, что мужчинам вообще некуда пойти и не с кем поговорить насчет бремени добытчика: женщина такой откровенности не оценит, мужчина — тем более.

Я сказала мужу: хочу устроить опрос, нравится ли мужчинам содержать женщин, а он говорит: правду никто не скажет, это абсолютно табуированная тема.

Наверное, про это уже и говорили, и писали, а я только задумалась, благодаря девочке-автомеханику, ведь мужчинам вообще некуда деться от давления социума? На женщину он давит, но ведь и на мужчину тоже?

Вы как своих мальчиков растите — готовите к тому, что он будет обеспечивать семью в одно лицо, или к финансовому партнерству скорее, где оба работают и занимаются хозяйством?»

 
 
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Писательница Мария Рупасова в своем фейсбуке поделилась удивительной историей про то, как «47-летний автомеханик объявил себя 6-летней девочкой» и размышлениями о...
 
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