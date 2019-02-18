Кекс с крапивой и суп из сныти. Как белоруска превратила любовь к необычным рецептам в источник дохода

Осенью мы запустили анонс менторской программы для женщин , в которой каждая, у кого есть интересная идея и желание многого добиться, получила наставницу — профессиональную, успешную, опытную в своем деле женщину. Сегодня делимся первой историей об удачной коллаборации.

Жительница Заславля Елена Ясюкайтене любит готовить и каждый день делает это с удовольствием. А еще своим примером показывает, что из местных сезонных продуктов получаются деликатесы не хуже, чем в мишленовских ресторанах.





— Пока жду вас, пробую здешний вишневый штрудель. Я всегда и везде стараюсь знакомиться с новыми вкусами, — Елена, не теряя времени, снимает пробу с десерта и начинает о себе: — В детстве мне, наверное, как и любому советскому ребенку, всегда хотелось чего-то необычного, интересного — тогда я и начала экспериментировать с выпечкой. Многому научилась у бабушек: обе прекрасно готовили, одна и вовсе была прирожденным кондитером. Вот тогда, в детстве, начались мои эксперименты. Не всегда они были удачными, но я не сдавалась…

«Если потушить овес с вином, получится ризотто на белорусский манер»

Сегодня Елену знают многие любители безглютеновой выпечки: она делает необычные пироги, кексы, печенье. Например, в рождественские праздники пекла штоллены на муке из зеленой гречки с добавлением цукатов из тыквы и клюквы. Многие рецепты придумывает сама, а если и «подсмотрела» что-то, то обязательно совершенствует. Потому и в ее составах не найдешь «заморских» или малознакомых ингредиентов. Практически все — местное.





— Закупаем еду у фермеров, что-то ращу сама — например, пряные травы. Я хочу показать, что вкусно можно готовить из простых продуктов, которые доступны каждому из нас, — говорит она о своем кулинарном подходе. — Вот вы пробовали салат из запеченной свеклы и репы с малиновым соусом? Не думайте, он не похож на винегрет — совсем другое блюдо из-за способа приготовления овощей и необычного соуса. А если потушить овес с вином, хорошим пармезаном и тимьяном, получится ризотто на белорусский манер…

«Муж у меня агрохимик, он подсказывает, что можно есть, а я готовлю»

Елена училась в творческом вузе, а потом работала в сфере красоты: готовила невест к свадьбам, делая им прически и макияж. Но, признается, в какой-то момент осознала: не закрыт у нее тот самый «кулинарный гештальт» из детства. Готовить любит — почему бы не делать это для других.





Так родился проект «Прекрасная зеленая» по доставке фермерских деликатесов. Продуктовые наборы с сырами, паштетами, напитками, выпечкой и полезными сладостями накануне праздников разъезжаются по домам любителей качественной еды. Среди ценителей таких лакомств — настоящие гурманы, которые постоянно хотят пробовать новые вкусы.

— В учебниках французских поваров говорится о том, что лучшие салаты состоят не более чем из пяти ингредиентов, а неповторимый вкус рождается благодаря оттенкам, что дают блюду специи и соусы, — Елена признается, что о кулинарии может говорить часами.



Елена, показывает, сколько интересных блюд можно сделать из простых продуктов

Она постоянно интересуется темой и всегда в курсе «съедобных» трендов. Так, важный принцип, на который обращает внимание собеседница, — сезонность еды.

— Хороший повар всегда придерживается сезонной концепции. Вот идет на работу через рынок — берет свежие овощи, фрукты, сыры и мясо, идет через лес — грибов соберет, мимо сада — не выходит без пряных трав и кореньев. Из всего этого потом и готовит, — рассказывает Елена. — Я этот подход разделяю: не вижу смысла есть греческий салат зимой, а апельсины летом. К тому же в Беларуси есть еще такая интересная сезонная тема, как дикоросы. Муж у меня агрохимик, он подсказывает, что можно есть, а я готовлю.

Так, в семье пробуют в супы, салаты, десерты добавлять дикие растения: лебеду, сныть, крапиву, сурепку. Одним словом, все, что принято считать сорняками, а на самом деле имеет питательную ценность и необычный вкус.





— Очень вкусные зеленые равиоли получаются на крапиве с начинкой из корня сельдерея. Нравятся многим кексы с добавлением крапивы и мелиссы: у бисквита получается приятный освежающий вкус. Совсем не плох суп из сныти с лисичками, — рассказывает про кулинарные находки Елена. — Мы проращиваем семена. Большинство проростков — суперфуды, то есть содержат много полезных веществ. А у некоторых — необыкновенный вкус. Например, съешь один проросток подсолнечника, а как будто целый подсолнух съела, очень питательно.

«В Беларуси не так много людей, которые бескорыстно готовы подсказать что-то новичкам»

Несколько месяцев назад Елена запустила вторую часть своего проекта — воскресные семейные фермерские обеды. И, говорит, не отважилась бы сделать это так скоро, если бы не помощь более опытной коллеги — известной предпринимательницы Ольги Прокопьевой, которая давно и успешно работает в сфере общественного питания.

Познакомились раньше, но активно сотрудничать стали благодаря Менторской программе для женщин в лидерстве , что недавно запустил в Беларуси Центр по продвижению прав женщин «Ее права». Ключевая идея этой программы — объединить тех женщин, кто уже состоялся в карьере, с теми, кто сейчас нуждается в профессиональных подсказках и поддержке.



Участницы Менторской программы Елена Ясюкайтене (слева) и Ольга Прокопьева (справа)



Пары вместе работают 10 месяцев, поддерживающие встречи участниц — минимум один раз в месяц

— На кухне над плитой, в месте, где я провожу больше всего времени, висела записка с желаниями. Одно из них — начать проводить фермерские обеды для друзей и знакомых. И я долго откладывала этот момент, дожидалась, пока мы достроим собственный дом, — вспоминает Елена. — И тут мне Ольга говорит: «Начинай сейчас! Люди приходят к тебе, а не в твой дом». И она оказалась права.

В организацию фермерских обедов активно включилась вся семья: Елена продумывает меню и готовит, супруг занимается закупками и логистикой, старший сын тоже помогает — шутят, что «подрабатывает» официантом.



Супруг поддерживает во всех начинаниях



Многие рецепты подсмотрела у бабушек

— Мне всегда было приятно во время путешествий бывать в семейных ресторанчиках, наблюдать, как работают на общее дело целыми семьями. Например, мама стоит у кассы, папа разносит еду, — рассказывает Елена. — Мои сестры, как и я, учились в творческих вузах, а теперь помогают с развлекательной частью обедов — организуют их так, что гостям не только вкусно, но и интересно.



Кулинарные соревнования для гостей во время воскресных обедов



Мероприятия дружественны детям: малыши здесь найдут чем заняться

Это значит, гости могут не только полакомиться, но и активно провести время: поучаствовать в кулинарных баттлах, спеть, потренироваться в актерском мастерстве, прогуляться по лесу (обеды проходят в живописном месте недалеко от Заславля). На обедах всегда рады детям — их тоже ждут различные развлечения.

— Я заметила, что в моей сфере в Беларуси не так много людей, которые бескорыстно готовы подсказать что-то новичкам, поделиться информацией, — говорит Елена. — В то же время я бесконечно рада, что сейчас меня поддерживает более опытная коллега. Если бы у меня не было этой менторской поддержки, наверняка, я до сих пор бы только и мечтала о запуске своих фермерских обедов. А так уже провела несколько и готовлюсь к следующему, что будет ближе к Масленице.