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Школьница в Лунинце попала под колеса машины

19.02.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Школьница в Лунинце попала под колеса машины
ГАИ Брестской области

Авария произошла вчера утром. За рулем автомобиля «Лянча-Каппа» был 48-летний местный житель. Мужчина ехал по улице Железнодорожной по направлению к Гагарина. 

Напротив дома №7 он наехал на 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, сообщили в ГАИ Брестской области.

В ГАИ напомнили: обязанность каждого пешехода — убедиться в безопасности движения. Переходить проезжую часть необходимо строго по пешеходному переходу. Если в зоне видимости пешеходный переход отсутствует, нужно пересекать проезжую часть под прямым углом, предварительно убедившись в ее безопасности. 

Школьница в Лунинце попала под колеса машины
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Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в УЗ «Лунинецкая ЦРБ».
 
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