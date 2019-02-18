Школьница в Лунинце попала под колеса машины

Авария произошла вчера утром. За рулем автомобиля «Лянча-Каппа» был 48-летний местный житель. Мужчина ехал по улице Железнодорожной по направлению к Гагарина.
Напротив дома №7 он наехал на 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, сообщили в ГАИ Брестской области.
В ГАИ напомнили: обязанность каждого пешехода — убедиться в безопасности движения. Переходить проезжую часть необходимо строго по пешеходному переходу. Если в зоне видимости пешеходный переход отсутствует, нужно пересекать проезжую часть под прямым углом, предварительно убедившись в ее безопасности.