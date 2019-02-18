Кадыров доволен белорусско-чеченскими боевыми машинами

Фото: Рамзан Кадыров/ВКонтакте





«Мне особо приятно было видеть совместный чеченский и белорусский стенд, на котором демонстрируются возможности разработанных в нашей республике багги „Чаборз“ М-3 и М-6. Мы тесно сотрудничаем с компаниями из Беларуси. Нашими общими усилиями разработана электродизельная установка для чеченских багги», — написал он.





Кадыров отметил, что с белорусскими коллегами ведется работа по изготовлению рам для перспективных моделей «Чаборз» М-6.





ОНТ . Белорусское предприятие «Минотор-Сервис» принимает участие в создании боевых машин «Чаборз», сообщает





Выставка IDEX-2019 является одной из наиболее представительных экспозиций вооружений и технологий безопасности в мире. 1235 компаний из 57 стран представляют новейшие военные разработки — вооружение, технику, экипировку и многое другое.









В выставке принимают участие 12 белорусских предприятий — как государственных, так и частных, которые подчиняются Госкомвоенпрому. Белорусская экспозиция вооружений и техники разместилась в трех павильонах.





В составе белорусской делегации в Абу-Даби — министр обороны Андрей Равков и глава Госкомвоенпрома Роман Головченко.