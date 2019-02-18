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Кадыров доволен белорусско-чеченскими боевыми машинами
На международной оборонной выставке IDEX-2019 в ОАЭ представлены боевые багги «Чаборз» М-3 и М-6, разработанные компаниями из Чечни и Беларуси.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети
Фото: Рамзан Кадыров/ВКонтакте
«Мне особо приятно было видеть совместный чеченский и белорусский стенд, на котором демонстрируются возможности разработанных в нашей республике багги „Чаборз“ М-3 и М-6. Мы тесно сотрудничаем с компаниями из Беларуси. Нашими общими усилиями разработана электродизельная установка для чеченских багги», — написал он.
Кадыров отметил, что с белорусскими коллегами ведется работа по изготовлению рам для перспективных моделей «Чаборз» М-6.
Белорусское предприятие «Минотор-Сервис» принимает участие в создании боевых машин «Чаборз», сообщает
Выставка IDEX-2019 является одной из наиболее представительных экспозиций вооружений и технологий безопасности в мире. 1235 компаний из 57 стран представляют новейшие военные разработки — вооружение, технику, экипировку и многое другое.
В выставке принимают участие 12 белорусских предприятий — как государственных, так и частных, которые подчиняются Госкомвоенпрому. Белорусская экспозиция вооружений и техники разместилась в трех павильонах.
В составе белорусской делегации в Абу-Даби — министр обороны Андрей Равков и глава Госкомвоенпрома Роман Головченко.
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На международной оборонной выставке IDEX-2019 в ОАЭ представлены боевые багги «Чаборз» М-3 и М-6, разработанные компаниями из Чечни и Беларуси.
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