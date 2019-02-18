Беларусь вошла в топ-5 стран по числу введенных против России ограничений. В лидерах — Евросоюз

Министерство экономического развития РФ





Из представленных министерством данных следует, что наибольшее число ограничений против России ввел Евросоюз (25). Далее следуют Украина (22), Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).





Если смотреть по финансовому ущербу, то больше всего Россия пострадала от санкций ЕС (2,4 млрд долларов), США (1,1 млрд долларов) и Украины (775 млн долларов). Затем следуют Турция (713 млн долларов), Индия (377 млн долларов), Иран (320 млн долларов) и Китай (174 млн долларов).





Беларусь находится на 10-м месте — ущерб от введенных нашей страной ограничений составил всего 42 млн долларов.









Всего же против России введено 159 ограничительных мер 62 странами. Ограничения включают в себя меры по защите рынка (антидемпинговые, компенсационные и специальные и защитные пошлины), прочие нетарифные меры (лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры) и санкции.





Наибольшие потери из-за них несет металлургический сектор, сельскохозяйственная и химическая промышленность России.





Сумма предполагаемого ущерба от введенных мер по экспертной оценке составляет более 6 млрд долларов США, сообщает Минэкономразвития.