16 штатов подали на Трампа в суд из-за введения чрезвычайного положения









Deutsche Welle со ссылкой на американское издание The Los Angeles Times. Коалиция из 16 штатов США в понедельник, 18 февраля, подала иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации по причине неурегулированного спора с Конгрессом по вопросу бюджета для строительства стены на границе с Мексикой, передаетсо ссылкой на американское издание The Los Angeles Times.





"В День президентов (один из государственных праздников США) мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - цитирует американская газета генерального прокурора Калифорнии Ксавье Бесерра .





Иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Естественно, что в коалицию вошли те штаты, которые контролируются демократами - Нью-Йорк, Калифорния, Колорадо, Вирджиния, Невада Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон; их представители считают, что Трамп не имеет права перераспределять бюджет подобным образом. Они подали иск, чтобы защитить жителей, природные ресурсы и экономические интересы.







