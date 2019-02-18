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16 штатов подали на Трампа в суд из-за введения чрезвычайного положения
Иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.
Коалиция из 16 штатов США в понедельник, 18 февраля, подала иск против администрации президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить режим чрезвычайной ситуации по причине неурегулированного спора с Конгрессом по вопросу бюджета для строительства стены на границе с Мексикой, передает
"В День президентов (один из государственных праздников США) мы привлекаем к суду президента Трампа, чтобы остановить его злоупотребление властью", - цитирует американская газета генерального прокурора Калифорнии Ксавье Бесерра .
Иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Естественно, что в коалицию вошли те штаты, которые контролируются демократами - Нью-Йорк, Калифорния, Колорадо, Вирджиния, Невада Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон; их представители считают, что Трамп не имеет права перераспределять бюджет подобным образом. Они подали иск, чтобы защитить жителей, природные ресурсы и экономические интересы.
Напомним, 15 февраля президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США. Таким образом он намерен получить $ 5,7 миллиардов, необходимые на строительство стены на южной американской границе с Мексикой в обход Конгресса.
Отказ конгрессменов выделить деньги на строительство барьера стал причиной самого продолжительного в истории США прекращения работы правительства — шатдаун длился 35 дней. Во время бездействия правительства в отпуск за свой счет были отправлены около 800 тысяч госслужащих. В США нарушилась деятельность нескольких аэропортов, истории о том, что сотрудники правоохранительных органов не могли выполнять свою работу в полную силу, помогли убедить Трампа в краткосрочном решении вновь открыть правительство.
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Иск был подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.
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