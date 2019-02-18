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Новый SsangYong Korando стал вместительнее и получил улучшенное оснащение

19.02.2019 09:22 — Разное | Tut.by  
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Незадолго до старта продаж в родной Корее компания SsangYong поделилась первыми фотографиями и информацией о новом поколении «паркетника» Korando, предшественник которого на нашем рынке продавался под именем Actyon.


Как и ожидалось, внешность четвертого поколения Korando с эффектными выштамповками по бокам создана с оглядкой на прошлогодний концепт e-SIV, оформлением передней и задней оптики кроссовер напоминает более крупный внедорожник G4 Rexton. Основные параметры компания пока не озвучила, сообщив лишь, что новинка стала длиннее и шире прежней машины и по габаритам теперь сопоставима с Volkswagen Tiguan (то есть стоит ожидать длину около 4,5 м). Платформа с передними стойками McPherson и задней многорычажной подвеской осталась прежней.


Для интерьера нового Korando корейцы придумали слоган Blaze Cockpit, что означает фокус на улучшение качества отделочных материалов и «цифровую» начинку. У топовых версий будут виртуальные приборы с 9-дюймовым экраном, мультимедиасистема с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, минимум физических кнопок и клавиш на центральной консоли, двухзонный климат-контроль, фоновая подсветка интерьера и комплекс электронных ассистентов Deep Control. Объем багажника у нового Korando равен 551 л (на 65 л больше, чем у предшественника).


На корейском рынке для новинки заявлен один двигатель — новый 1,6-литровый турбодизель мощностью 136 лошадиных сил. В пару ему — механическая коробка или 6-ступенчатый «автомат». Позже в гамме появится и бензиновый мотор.

У корейских дилеров новый Korando появится весной по цене от 19 700 долларов в пересчете. Глобальная премьера кроссовера пройдет на грядущем Женевском автосалоне, где компания поделится прочими подробностями о новой модели.

 
 
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Незадолго до старта продаж в родной Корее компания SsangYong поделилась первыми фотографиями и информацией о новом поколении «паркетника» Korando, предшественник...
 
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