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В Индии грузовик наехал на участников свадебной процессии: 13 человек погибли, 15 получили травмы

19.02.2019 09:20 — Разное | Tut.by  
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На севере Индии грузовой автомобиль совершил наезд на свадебную процессию. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации издания, происшествие случилось вечером 18 февраля в деревне Амбавали огруга Пратапгарх (штат Раджастхан). Грузовик сбил людей, когда те шли по обочине.

В результате ДТП 9 человек от полученных травм погибли на месте происшествия, 4 умерли по дороге в больницу. Еще 15 человек, включая невесту, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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Происшествие случилось вечером 18 февраля в деревне Амбавали огруга Пратапгарх (штат Раджастхан).
 
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