В Индии грузовик наехал на участников свадебной процессии: 13 человек погибли, 15 получили травмы

На севере Индии грузовой автомобиль совершил наезд на свадебную процессию. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации издания, происшествие случилось вечером 18 февраля в деревне Амбавали огруга Пратапгарх (штат Раджастхан). Грузовик сбил людей, когда те шли по обочине.

В результате ДТП 9 человек от полученных травм погибли на месте происшествия, 4 умерли по дороге в больницу. Еще 15 человек, включая невесту, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.