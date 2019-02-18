За коррупцию осудили должностных лиц бобруйских предприятий

В последние два года должностные лица ОАО «Управляющая компания холдинга Бобруйскагромаш» и ОАО «ТАиМ» лоббировали интересы поставщиков товарно-материальных ценностей в адрес указанных предприятий. За это они получали взятки.

Так, в начале апреля 2018 года при получении очередного «отката» в $1415 сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома задержали начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», а также взяткодателя — представителя коммерческой структуры.

В ходе расследования уголовного дела в отношении данных лиц было возбуждено еще три уголовных дела по ст. 430, 431 УК Республики Беларусь.

В конце апреля 2018 года был задержан замдиректора по коммерческим вопросам ОАО «ТАиМ», который в июне 2017 года получил взятку $300. Спустя месяц он получил еще $750 долларов.