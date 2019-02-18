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За коррупцию осудили должностных лиц бобруйских предприятий

19.02.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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За коррупцию осудили должностных лиц бобруйских предприятий
Фото из открытых источников

В последние два года должностные лица ОАО «Управляющая компания холдинга Бобруйскагромаш» и ОАО «ТАиМ» лоббировали интересы поставщиков товарно-материальных ценностей в адрес указанных предприятий. За это они получали взятки. 

Так, в начале апреля 2018 года при получении очередного «отката» в $1415 сотрудники ОБЭП УВД Бобруйского горисполкома задержали начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», а также взяткодателя — представителя коммерческой структуры.

В ходе расследования уголовного дела в отношении данных лиц было возбуждено еще три уголовных дела  по ст. 430, 431 УК Республики Беларусь.

В конце апреля 2018 года был задержан замдиректора по коммерческим вопросам ОАО «ТАиМ», который в июне 2017 года получил взятку $300. Спустя месяц он получил еще $750 долларов. 

13 февраля суд Мстиславского района приговорил начальника отдела материально-технического снабжения «Бобруйскагромаш» к 5 годам лишения свободы, замдиректора ОАО «ТАиМ» - к 4 годам лишения свободы, представителя коммерческой структуры - к 3 годам, сообщил официальный представитель УВД Владимир Синкевич. 

За коррупцию осудили должностных лиц бобруйских предприятий
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Общая сумма «откатов» по семи эпизодам составила $4875.
 
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