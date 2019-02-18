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Исследование: чем закончилась «столетняя война» беларуского языка с русским
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В сети появился масштабный анализ вовлеченности беларуского языка за последние сто лет. Информацию об этом
Беларуский язык и печать
Книгоиздание на беларуском
В книгоиздании в разные исторические периоды лидирующие позиции занимали разные языки. Так, до 20-ых годов преобладали книги на русском языке, с 1925 года до конца Второй мировой войны – на беларуском. С 1924 по 1929 года в Советской Беларуси проводилась политика беларусизации, но к 1940 году число книг на беларуском языке снизилось, а на русском – возросло. В военное же время давление на беларуский язык прекратилось, и он снова получил преимущество над другими языками.
О книгах – в числах
С 1835-го по 1917-ый год на русском вышло всего 298 книг и брошюр, а тираж дореволюционных книг составил около 250 тысяч экземпляров. Но репрессии и война тормозят развитие беларуских книг: в своем развитии они возвращаются на дореволюционный уровень. Рост продолжается, но медленный. С 1959 года он замедляется и практически останавливается в 80-ых – далее происходит подъем книгоиздания на беларуском языке. С 1993 тем роста становится «сдержанным», а в 2017-ом уровень беларуского книгоиздания сравнялся с уровнем довоенной беларусизации. В общей сложности с 1935-го по 2018-ый вышло более 54 тысяч книг и брошюр.
Журналы
Говоря о журналах, стоит отметить, что рост русскоязычной продукции здесь еще более выразительный. Так, с 1933-го по 1976-ой год быстро рос тираж белорусскоязычных журналов, а с 1995-го по 2014-ый – русскоязычных.
Газеты
С 1959 года число газет на беларуском языке падает, а с 1994-го начинают преобладать русскоязычные. Тем не менее, с 2008 года доля беларускоязычной прессы понемногу растет.
Роль языка в образовании
Дошкольное образование
Информации о беларуском образовании мало, она малодоступная и неполная. В «Статистическом ежегоднике Республики Беларусь» в начале 90-ых она появилась, но вскоре исчезла. В изданиях Министерства образования данных не намного больше.
После 1994 года число дошкольных образовательных учреждений на беларуском языке резко сокращается. Это происходило не только в городах, но и в деревнях. Так, в 1994 году около 96,6% сельских детей воспитывались в школах на беларуском языке, а к 2017 – чуть больше половины, 52,7%. Согласно этому, русский язык доминирует в дошкольном образовании почти абсолютно, а беларуский продолжает исчезать.
Школьное образование
С 1995 по 2017 уменьшается доля беларуского языка в школьном образовании. В 1925 году процент беларускоязычного образования преобладает над русскоязычным, последнее едва выдерживает конкуренцию. Однако после число школ языковых меньшинств сокращается, и позиция русского языка усиливается.
В послевоенное время образование на беларуском языке осталось только в деревнях. Однако, как мы знаем, на данный момент школьники учатся на русском, а пространство беларуского языка сокращается даже в деревнях.
Высшее образование
В справочниках значится, что в беларуских вузах преподают на русском и беларуском языках. Иногда в программе появляются иностранные языки: английский, польский, латинский (для медиков) и другие. В то же время исследователи убеждены, что объем и присутствие беларуского языка, о которых сообщается, – фикция. Количество студентов, говорящих на беларуском, уменьшилось с 20 тысяч в 1997 году до 291 человека в 2017-ом: почти в сто раз. Более того, исчезают кадры, которые могли бы преподавать беларуский язык или на беларуском языке. Например, в 2017-ом только 0,5% человек из всей страны получили образование на беларуском, и все – студенты заочного отделения.
Выводы
1. На протяжении 100 лет языковой ландшафт Беларуси сильно менялся. В 1918 печать на русском языке обгоняла печать на беларуском, но из-за беларусизации 20-ых годов беларуский язык стал доминирующим. Свои позиции он начал терять после войны.
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В сети появился масштабный анализ вовлеченности беларуского языка за последние сто лет. Информацию об этом опубликовал Белорусский институт стратегических...
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