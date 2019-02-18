Исследование: чем закончилась «столетняя война» беларуского языка с русским

В сети появился масштабный анализ вовлеченности беларуского языка за последние сто лет. Информацию об этом опубликовал Белорусский институт стратегических исследований. В анализе авторы описали, что происходило с беларуским языком с 1918-го по 2018-ый и как он «боролся» с русским, опираясь на имеющиеся комплексные отчеты. На основе исследования рассказываем, как развивалась роль беларуского языка на примере печати и образования и каково его положение на данный момент.

Беларуский язык и печать

Книгоиздание на беларуском

В книгоиздании в разные исторические периоды лидирующие позиции занимали разные языки. Так, до 20-ых годов преобладали книги на русском языке, с 1925 года до конца Второй мировой войны – на беларуском. С 1924 по 1929 года в Советской Беларуси проводилась политика беларусизации, но к 1940 году число книг на беларуском языке снизилось, а на русском – возросло. В военное же время давление на беларуский язык прекратилось, и он снова получил преимущество над другими языками.







С 1944-го до 1985-го доля беларуских книг вновь спала, и с 1995 главную роль играл русский язык. Примечательно, что во время очередной беларусизации 20-х годов русскоязычные издания отошли на второй, если не на третий, план: книг на языках национальных меньшинств печаталось больше. В то время как число беларускоязычных и англоязычных книг стремительно двигалось вверх. Теперь же, однако, для среднестатистического читателя книга на беларуском языке сродни книги на языке иностранном.





О книгах – в числах

С 1835-го по 1917-ый год на русском вышло всего 298 книг и брошюр, а тираж дореволюционных книг составил около 250 тысяч экземпляров. Но репрессии и война тормозят развитие беларуских книг: в своем развитии они возвращаются на дореволюционный уровень. Рост продолжается, но медленный. С 1959 года он замедляется и практически останавливается в 80-ых – далее происходит подъем книгоиздания на беларуском языке. С 1993 тем роста становится «сдержанным», а в 2017-ом уровень беларуского книгоиздания сравнялся с уровнем довоенной беларусизации. В общей сложности с 1935-го по 2018-ый вышло более 54 тысяч книг и брошюр.





Журналы

Говоря о журналах, стоит отметить, что рост русскоязычной продукции здесь еще более выразительный. Так, с 1933-го по 1976-ой год быстро рос тираж белорусскоязычных журналов, а с 1995-го по 2014-ый – русскоязычных.

Газеты

С 1959 года число газет на беларуском языке падает, а с 1994-го начинают преобладать русскоязычные. Тем не менее, с 2008 года доля беларускоязычной прессы понемногу растет.

Роль языка в образовании

Дошкольное образование

Информации о беларуском образовании мало, она малодоступная и неполная. В «Статистическом ежегоднике Республики Беларусь» в начале 90-ых она появилась, но вскоре исчезла. В изданиях Министерства образования данных не намного больше.

После 1994 года число дошкольных образовательных учреждений на беларуском языке резко сокращается. Это происходило не только в городах, но и в деревнях. Так, в 1994 году около 96,6% сельских детей воспитывались в школах на беларуском языке, а к 2017 – чуть больше половины, 52,7%. Согласно этому, русский язык доминирует в дошкольном образовании почти абсолютно, а беларуский продолжает исчезать.

Школьное образование

С 1995 по 2017 уменьшается доля беларуского языка в школьном образовании. В 1925 году процент беларускоязычного образования преобладает над русскоязычным, последнее едва выдерживает конкуренцию. Однако после число школ языковых меньшинств сокращается, и позиция русского языка усиливается.

В послевоенное время образование на беларуском языке осталось только в деревнях. Однако, как мы знаем, на данный момент школьники учатся на русском, а пространство беларуского языка сокращается даже в деревнях.

Высшее образование

В справочниках значится, что в беларуских вузах преподают на русском и беларуском языках. Иногда в программе появляются иностранные языки: английский, польский, латинский (для медиков) и другие. В то же время исследователи убеждены, что объем и присутствие беларуского языка, о которых сообщается, – фикция. Количество студентов, говорящих на беларуском, уменьшилось с 20 тысяч в 1997 году до 291 человека в 2017-ом: почти в сто раз. Более того, исчезают кадры, которые могли бы преподавать беларуский язык или на беларуском языке. Например, в 2017-ом только 0,5% человек из всей страны получили образование на беларуском, и все – студенты заочного отделения.

Выводы

1. На протяжении 100 лет языковой ландшафт Беларуси сильно менялся. В 1918 печать на русском языке обгоняла печать на беларуском, но из-за беларусизации 20-ых годов беларуский язык стал доминирующим. Свои позиции он начал терять после войны.

2. В 1932 году книгоиздание на беларуском языке достигло своего пика.

3. С 1994 уменьшается роль беларуского языка в образовании на всех уровнях как в городах, так и в деревнях.

4. Возможно, в будущем положение беларуского языка в прессе улучшится. Сейчас изменений ожидать не приходится: вполне вероятно, количество студентов, обучающихся на беларуском, станет еще меньше.