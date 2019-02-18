|
Беларусь вошла в пятерку стран-лидеров, принимающих участие в санкционном давлении на Россию
19.02.2019 09:11 — Разное | Ежедневник
Ограничительные меры, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в 6,3 млрд долларов (экспертная оценка).
Об этом говорится в материалах Минэкономразвития о работе по устранению барьеров на внешних рынках, опубликованных на сайте ведомства.
Однако по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте ЕС (2,4 млрд долларов), на втором — США (1,1 млрд долларов) и на третьем Украина (775 млн долларов). За тройкой «лидеров» следуют Турция (713 млн долларов), Индия (377 млн долларов), Иран (320 млн долларов) и Китай (174 млн долларов).
В основном страны вводили антидемпинговые и специальные защитные пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции. Больше всего от ограничений пострадала металлургия, ее потери, по данным ведомства, составили 4 млрд долларов, сельское хозяйство — 1 млрд и химическая промышленность — 0,6 млрд долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ограничительные меры, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в 6,3 млрд долларов (экспертная оценка).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)