Беларусь вошла в пятерку стран-лидеров, принимающих участие в санкционном давлении на Россию





Ограничительные меры, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в 6,3 млрд долларов (экспертная оценка).

Об этом говорится в материалах Минэкономразвития о работе по устранению барьеров на внешних рынках, опубликованных на сайте ведомства.



Из подготовленной министерством презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений против российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте Украина (22), далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

Однако по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте ЕС (2,4 млрд долларов), на втором — США (1,1 млрд долларов) и на третьем Украина (775 млн долларов). За тройкой «лидеров» следуют Турция (713 млн долларов), Индия (377 млн долларов), Иран (320 млн долларов) и Китай (174 млн долларов).



Несмотря на то, что Беларусь, по данным Минэкономики, ввела против российских товаров относительно большое количество ограничительных мер, предполагаемый ущерб от них составил всего 42 млн долларов.

В основном страны вводили антидемпинговые и специальные защитные пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры, а также санкции. Больше всего от ограничений пострадала металлургия, ее потери, по данным ведомства, составили 4 млрд долларов, сельское хозяйство — 1 млрд и химическая промышленность — 0,6 млрд долларов.





