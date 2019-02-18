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Воспитанник гродненского футбола подписал контракт с БАТЭ
15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ продолжает усиливать состав перед стартом очередного футбольного сезона. Контракт с клубом подписал полузащитник Максим Мякиш, сообщает
Новичок «желто-синих» является воспитанником гродненского футбола, дебютировав за «Неман» в ноябре 2017 года. В апреле 2018 года высокорослый хавбек перебрался в «Лейрию», выступающую в третьем по рангу дивизионе чемпионата Португалии.
В начале 2019 года года Максим Мякиш пополнил ряды дублирующего состава БАТЭ.
Футболист принял участие во всех спаррингах, проведенных резервистами в рамках предсезонки-2019, — и отметился реализованным пенальти в поединке с «молодежкой» столичного «Энергетика»-БГУ.
Напомним, что на прошлой неделе
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Полузащитник Максим Мякиш стал футболистом БАТЭ.
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