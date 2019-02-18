ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воспитанник гродненского футбола подписал контракт с БАТЭ

19.02.2019 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

15-кратный чемпион Беларуси борисовский БАТЭ продолжает усиливать состав перед стартом очередного футбольного сезона. Контракт с клубом подписал полузащитник Максим Мякиш, сообщает официальный сайт команды.


Фото: БАТЭ

Новичок «желто-синих» является воспитанником гродненского футбола, дебютировав за «Неман» в ноябре 2017 года. В апреле 2018 года высокорослый хавбек перебрался в «Лейрию», выступающую в третьем по рангу дивизионе чемпионата Португалии.

В начале 2019 года года Максим Мякиш пополнил ряды дублирующего состава БАТЭ.

Футболист принял участие во всех спаррингах, проведенных резервистами в рамках предсезонки-2019, — и отметился реализованным пенальти в поединке с «молодежкой» столичного «Энергетика»-БГУ.

Напомним, что на прошлой неделе БАТЭ договорился о переходе в клуб молодого центрального полузащитника из исландского «Брейдаблика» Виллюма Тор Виллюмссона.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Максим Мякиш стал футболистом БАТЭ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: чем закончилась «столетняя война» беларуского языка с русским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика