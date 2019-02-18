Легковушка попала под трамвай в Минске

Авария произошла 18 февраля около 15:30. Volvo ехал по улице Долгобродской со стороны Уральской в направлении Буденного.

При повороте налево водитель не уступил дорогу попутно двигавшемуся трамваю, сообщает БЕЛТА .

В ГАИ обращают внимание водителей на необходимость соблюдать правила дорожного движения, в частности, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора уступать дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, а также попутному трамваю.

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