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Легковушка попала под трамвай в Минске

19.02.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Легковушка попала под трамвай в Минске
БЕЛТА

Авария произошла 18 февраля около 15:30. Volvo ехал по улице Долгобродской со стороны Уральской в направлении Буденного.

При повороте налево водитель не уступил дорогу попутно двигавшемуся трамваю, сообщает БЕЛТА

В ГАИ обращают внимание водителей на необходимость соблюдать правила дорожного движения, в частности, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора уступать дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, а также попутному трамваю. 

Легковушка попала под трамвай в Минске
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