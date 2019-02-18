ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске прошел День памяти воинов-интернационалистов

19.02.2019 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   Шествием ветеранов войны в Афганистане с портретами погибших земляков и умерших после окончания боевых действий товарищей начался в Пинске День памяти воинов-интернационалистов. К инициативе городской организации ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" присоединились родственники, друзья и сослуживцы афганцев. Такое мероприятие прошло впервые и, судя по отзывам его участников, вполне может стать традиционным.





  Прохождение колонны «Бессмертный контингент» перекликается с акцией «Беларусь помнит», состоявшейся в День Победы. Павшие и не дожившие до наших дней воины словно проходят с нами по обновленному городу. За каждой фотографией - судьба человека, семья, друзья. Солдатам, погибшим за правое дело, наш низкий поклон и благодарная память. Весьма символично, что памятный знак воинам-интернационалистам находится в нескольких десятках метров от Братской могилы участников Великой Отечественной войны. Здесь слова Долг, Родина и Честь обретают еще более глубокий смысл.




  В нынешнем году День памяти воинов-интернационалистов совпал с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Эту дату отмечают тысячи людей, поминая павших и выражая слова признательности тем, кто вернулся домой, кто отважно сражался пусть не на родной земле, но в интересах мира, живым щитом встав на пути поднимавшего тогда голову международного терроризма. На мемориале, где выбиты имена погибших земляков, в камне, словно оставленное в стране гор, запечатлено кровоточащее сердце. Мы вместе с вами в этот скорбный час.

  По традиции, 15 февраля у памятного знака в городском парке собрались ветераны-афганцы, представители органов власти, общественность, учащаяся молодежь. Взгляды сочувствия обращены на матерей погибших парней. Им тяжелей всего нести безутешную скорбь потерь. За произошедшим стоят осознание всей горечи и порой несправедливости того времени и вместе с тем свидетельства мужества и самоотверженности, с которыми советские военнослужащие исполняли свой долг. Зачастую нелегко принять ход событий, даже когда понимаешь их истинный смысл.

  - Сегодня для нас всех воины-интернационалисты - патриоты, преемники ветеранов Великой Отечественной войны, верные высоким идеалам, сильные духом люди - в мирном и ратном труде демонстрирующие приверженность добру и справедливости, принципиальную жизненную позицию, - отметил выступивший на митинге-реквиеме председатель горисполкома Иван Григорьевич Ребковец.




  О современном понимании той войны и ее уроках для сегодняшней Беларуси говорили ветераны войны в Афганистане полковник запаса Виталий Иванович Горошко и председатель городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» полковник запаса Олег Викторович Остапчук, а также вице-курсант военно-патриотического класса средней школы № 10 Андрей Ребковец.




  …Поименно зачитывается наш афганский список потерь - 17 фамилий. В воздухе нависла тишина, минута молчания. На холодное подножие скорбного монумента возлагаются цветы. Сражения завершаются, войны имеют начало и конец. А кто определит, сколько нужно времени, чтобы зарубцевались раны, оставленные в памяти историей, написанной кровью солдат и слезами матерей?




  В этот день было совершено посещение могил почивших воинов, в храме отслужен поминальный молебен.

  В течение недели в учреждениях образования проходили уроки мужества. Городская центральная библиотека организовала тематический вечер памяти «Без права на забвение» с участием городского клуба авторской песни «КАП-ля», а кинотеатр «Победа» пригласил учащуюся молодежь на встречу с ветераном войны в Афганистане В.И.Горошко и просмотр документального фильма «Я помню». 20 февраля в ГДК состоится городской фестиваль патриотической и авторской песни «Память сердца», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
  Фото автора

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Шествием ветеранов войны в Афганистане с портретами погибших земляков и умерших после окончания боевых действий товарищей начался в Пинске День памяти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Репортаж CNN о России спровоцировал блокировку "популярных у молодежи" аккаунтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика