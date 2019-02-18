В Пинске прошел День памяти воинов-интернационалистов

Шествием ветеранов войны в Афганистане с портретами погибших земляков и умерших после окончания боевых действий товарищей начался в Пинске День памяти воинов-интернационалистов. К инициативе городской организации ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" присоединились родственники, друзья и сослуживцы афганцев. Такое мероприятие прошло впервые и, судя по отзывам его участников, вполне может стать традиционным.







Прохождение колонны

«Бессмертный контин

гент» перекликается с акцией «Беларусь помнит», состоявшейся в День Победы. Павшие и не дожившие до наших дней воины словно проходят с нами по обновленному городу. За каждой фотографией - судьба человека, семья, друзья. Солдатам, погибшим за правое дело, наш низкий поклон и благодарная память. Весьма символично, что памятный знак воинам-интернационалистам находится в нескольких десятках метров от Братской могилы участников Великой Отечественной войны. Здесь слова Долг, Родина и Честь обретают еще более глубокий смысл.







В нынешнем году День памяти воинов-интернационалистов совпал с 30-летием вывода советских войск из Афганистана. Эту дату отмечают тысячи людей, поминая павших и выражая слова признательности тем, кто вернулся домой, кто отважно сражался пусть не на родной земле, но в интересах мира, живым щитом встав на пути поднимавшего тогда голову международного терроризма. На мемориале, где выбиты имена погибших земляков, в камне, словно оставленное в стране гор, запечатлено кровоточащее сердце. Мы вместе с вами в этот скорбный час.



По традиции, 15 февраля у памятного знака в городском парке собрались ветераны-афганцы, представители органов власти, общественность, учащаяся молодежь. Взгляды сочувствия обращены на матерей погибших парней. Им тяжелей всего нести безутешную скорбь потерь. За произошедшим стоят осознание всей горечи и порой несправедливости того времени и вместе с тем свидетельства мужества и самоотверженности, с которыми советские военнослужащие исполняли свой долг. Зачастую нелегко принять ход событий, даже когда понимаешь их истинный смысл.



- Сегодня для нас всех воины-интернационалисты - патриоты, преемники ветеранов Великой Отечественной войны, верные высоким идеалам, сильные духом люди - в мирном и ратном труде демонстрирующие приверженность добру и справедливости, принципиальную жизненную позицию, - отметил выступивший на митинге-реквиеме председатель

горисполкома Иван Григорьевич Ребковец.







О современном понимании той войны и ее уроках для сегодняшней Беларуси говорили ветераны войны в Афганистане полковник запаса Виталий Иванович Горошко и председатель городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» полковник запаса Олег Викторович Остапчук, а также вице-курсант военно-патриотического класса средней школы № 10 Андрей Ребковец.







…Поименно зачитывается наш афганский список потерь - 17 фамилий. В воздухе нависла тишина, минута молчания. На холодное подножие скорбного монумента возлагаются цветы. Сражения завершаются, войны имеют начало и конец. А кто определит, сколько нужно времени, чтобы зарубцевались раны, оставленные в памяти историей, написанной кровью солдат и слезами матерей?



В этот день было совершено посещение могил почивших воинов, в храме отслужен поминальный молебен.



В течение недели в учреждениях образования проходили уроки мужества. Городская центральная библиотека организовала тематический вечер памяти «Без права на забвение» с участием городского клуба авторской песни «КАП-ля», а кинотеатр «Победа» пригласил учащуюся молодежь на встречу с ветераном войны в Афганистане В.И.Горошко и просмотр документального фильма «Я помню». 20 февраля в ГДК состоится городской фестиваль патриотической и авторской песни «Память сердца», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и

30-летию вывода советских войск из Афганистана.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ



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