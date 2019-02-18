Объем контейнерных перевозок в 2018 году по БЖД вырос на 21 процент





Объем контейнерных перевозок в 2018 году по Белорусской железной дороге увеличен на 21% по сравнению с 2017-м и составил 635,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), сообщает пресс-служба БЖД.

Рост объемов достигнут по всем видам сегмента: транзит вырос на 27%, экспорт – на 4%, импорт – на 9%, внутриреспубликанские перевозки – на 20%.

Один из наиболее перспективных и динамично развивающихся сервисов – перевозка грузов ускоренными контейнерными поездами. По итогам 2018 года ими перевезено 474,3 тыс. ДФЭ, или 126% к уровню 2017 года.

Белорусская железная дорога по организации контейнерных перевозок в сообщении Север – Юг и Восток – Запад участвует в ряде проектов.

Одним из стратегических направлений является развитие экспортно-импортных перевозок грузов белорусских предприятий, в том числе в Китай. В сентябре 2018 года был реализован проект совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Из Беларуси в Китай по маршруту Колядичи – Туаньцзецунь (город Чунцин) был отправлен первый полносоставный контейнерный поезд с молочной продукцией белорусских предприятий, в составе которого организована перевозка 41 сорокафутового контейнера.

В 2019 году в планах БЖД реализация новых проектов по экспорту продукции отечественных предприятий.

При развитии коридора Север – Юг БЖД вместе с российскими и азербайджанскими коллегами прорабатывается вопрос о курсировании контейнерного поезда по маршруту Минск – Баку. Этот проект позволит в кратчайшие сроки (7 суток) и по конкурентным тарифам доставлять грузы, производимые в Беларуси, в Азербайджан, пояснили в БЖД.

Для повышения привлекательности контейнерного бизнеса Белорусская железная дорога развивает инфраструктуру и увеличивает перерабатывающие способности станций на белорусско-польских погранпереходах. В 2018 году дополнительно задействованы погранпереходы Брузги – Кузница Белостокская и Свислочь – Семянувка.

В настоящее время реализуется инвестпроект по модернизации станции Брест-Северный. Это позволит повысить среднесуточную перерабатывающую способность станции по переработке контейнеров, сократить время на их обработку и ускорить пропуск. Завершить все работы планируется до конца 2019 года.

В этом году Белорусская железная дорога планирует открытие движения и передачу грузов по колее 1435 мм через железнодорожный погранпереход Высоко-Литовск – Черемха.