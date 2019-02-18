Новые правила организации ярмарок утверждены в Беларуси

Положение о порядке организации и согласования проведения ярмарок на территории Беларуси утверждено постановлением Совета Министров от 15 февраля 2019 года №101, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.





Для согласования проведения ярмарки организатор не позднее 30 дней до ее начала представляет в уполномоченный орган соответствующее заявление. В нем указываются сведения об организаторе и о ярмарке (ее тематика, что предполагается продавать, место и период проведения, режим работы, планируемое количество участников ярмарки).

Согласовывают ярмарки городские (включая Минский городской), районные исполнительные комитеты по месту их проведения (срок процедуры — 15 дней с даты подачи документов).





На территории ярмарки запрещается нахождение легковых и грузовых авто, не предназначенных для обслуживания или организации этого мероприятия. Исключение — специализированные ярмарки по продаже автомобилей, строительных и крупногабаритных товаров, а также сельскохозяйственной продукции, рыбы.

Действие постановления не распространяется на ярмарки, согласованные до вступления в силу данного документа, независимо от запланированного времени их проведения. Такие ярмарки проводятся в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу постановления №101.

Основные положения постановления вступают в силу через три месяца после его официального опубликования.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ