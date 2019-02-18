ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На заброшенной ферме нашли старый Jaguar, забытый там на 36 лет

19.02.2019 10:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На заброшенной ферме в штате Айова (США) найден раритетный Jaguar MK2 1960 года выпуска, простоявший в сарае около 36 лет. Как оказалось, про машину забыл даже прошлый хозяин участка, который, выставляя его на аукцион, не упомянул о ней ни в одном из документов, пишет издание «Автоновости дня».


Найденный Jaguar сохранил почти все заводское оборудование, включая 3,8-литровый рядный двигатель V6 мощностью 223 лошадиные силы и автоматическую коробку передач. Седан также оснащен дисковыми тормозами на всех колесах, дифференциалом повышенного трения и усилителем руля. По официальным данным производителя, с места до 60 миль/час (97 км/час) такая машина могла ускоряться за 8,5 секунды.


Последняя регистрация автомобиля, судя по наклейкам на стекле, датируется 1983 годом. С учетом родного двигателя, достойного состояния салона и наличия оригинальных полированных колпаков (которые, кстати, случайно нашли в багажнике), стоимость такого «Ягуара» после реставрации может составить около 30−35 тысяч долларов.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найденный Jaguar сохранил почти все заводское оборудование, включая 3,8-литровый рядный двигатель V6 мощностью 223 лошадиные силы и автоматическую коробку передач.
 
Новости дня
Новости разные
 
У китайского императора была 121 жена. Математики помогли ему решить, с кем спать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика