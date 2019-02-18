На заброшенной ферме нашли старый Jaguar, забытый там на 36 лет

На заброшенной ферме в штате Айова (США) найден раритетный Jaguar MK2 1960 года выпуска, простоявший в сарае около 36 лет. Как оказалось, про машину забыл даже прошлый хозяин участка, который, выставляя его на аукцион, не упомянул о ней ни в одном из документов, пишет издание « Автоновости дня ».





Найденный Jaguar сохранил почти все заводское оборудование, включая 3,8-литровый рядный двигатель V6 мощностью 223 лошадиные силы и автоматическую коробку передач. Седан также оснащен дисковыми тормозами на всех колесах, дифференциалом повышенного трения и усилителем руля. По официальным данным производителя, с места до 60 миль/час (97 км/час) такая машина могла ускоряться за 8,5 секунды.





Последняя регистрация автомобиля, судя по наклейкам на стекле, датируется 1983 годом. С учетом родного двигателя, достойного состояния салона и наличия оригинальных полированных колпаков (которые, кстати, случайно нашли в багажнике), стоимость такого «Ягуара» после реставрации может составить около 30−35 тысяч долларов.