ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Несвиже на пожаре погиб человек

19.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями

17 февраля в 21.18 в ЦОУ Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в Несвиже. По прибытии спасателей к месту вызова установлено, что из-под крыши жилого дома идет дым. Местонахождение хозяев неизвестно.

В ходе проведения разведки в горящей комнате обнаружен погибший хозяин, 1975 года рождения.

В результате грамотных и слаженных действий работников Несвижского РОЧС спасена женщина. Дальнейшего распространения пламени на соседние строения не допущено.

Со слов соседей погибший характеризовался посредственно, накануне употреблял спиртные напитки.

В результате пожара повреждены стены, перекрытие и кровля на общей площади 30 квадратных метров, закопчены стены жилого дома. Причина пожара устанавливается.

Несвижский РОЧС напоминает: при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

 


Поделитесь с друзьями
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 февраля в 21.18 в ЦОУ Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в Несвиже. По прибытии спасателей к месту
 
Новости дня
Новости разные
 
Физики объяснили, почему виноградины в микроволновке пылают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика