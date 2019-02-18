В Несвиже на пожаре погиб человек

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17 февраля в 21.18 в ЦОУ Несвижского РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в Несвиже. По прибытии спасателей к месту вызова установлено, что из-под крыши жилого дома идет дым. Местонахождение хозяев неизвестно.

В ходе проведения разведки в горящей комнате обнаружен погибший хозяин, 1975 года рождения.

В результате грамотных и слаженных действий работников Несвижского РОЧС спасена женщина. Дальнейшего распространения пламени на соседние строения не допущено.

Со слов соседей погибший характеризовался посредственно, накануне употреблял спиртные напитки.

В результате пожара повреждены стены, перекрытие и кровля на общей площади 30 квадратных метров, закопчены стены жилого дома. Причина пожара устанавливается.

Несвижский РОЧС напоминает: при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам «101» или «112». Берегите себя и своих близких!