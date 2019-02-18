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«Гонка легенд»: болельщики провожали биатлонисток Домрачеву и Скардино овацией

19.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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«Гонка легенд» биатлона в Беларуси собрала чемпионов со всего мира. Среди участников – Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьерндален и другие прославленные спортсмены, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Список участников – будто заявки сборных на Олимпиаду. 21 знаменитый спортсмен. И все здесь, под Минском. В их общей копилке почти 250 олимпийских медалей и наград чемпионатов мира. Уле-Эйнар Бьерндален, Халвар Ханевольд, Симона Хаусвальд – их сложно назвать ветеранами биатлона. Многие дадут фору действующим спортсменам.

«Кто-то только недавно закончил, кто-то – 12 лет назад. Разница в классе чувствовалась. Но эти соревнования не ради первых мест, а ради общения с зрителями, с детьми. Мастер-классы. И мы увиделись с теми, с кем долгие годы тренировались в биатлоне», – говорит двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

«Гонка легенд» проходит в Раубичах уже в третий раз. Однако впервые на снежной трассе. Раньше звезды биатлона встречались здесь летом. Билеты на гонку раскупили задолго до соревнований. Среди болельщиков – тоже легенды.

«Все с удовольствием ждут. Самое главное: столько автографов берут, узнают. И знают всех, кто стартует. Вот это культура болельщиков», – говорит четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Это тот случай, когда результаты отошли на второй план. Просто увидеть легендарных биатлонистов для болельщиков – уже удача. А сами спортсмены честно соревновались за победу. В масс-старте у мужчин лучший Андрей Дериземля, у женщин – Надежда Скардино. Вместе с Сергеем Новиковым они стали первыми и в смешанной гонке, опередив всего на 3,2 секунды самую именитую биатлонную пару Дарью Домрачеву и Уле-Эйнара Бьерндалена.

«Дарья сегодня однозначно лучше меня. Она и должна быть лучше. Это биатлон. Она сегодня сильнее», – говорит Бьерндален.

«Да, я довольна, что самой удалось поучаствовать в «Гонке легенд». Здорово, что нас так поддерживали болельщики. Я, конечно, немного сожалею, что здоровье подвело. Но это не главное. Главное, что сегодня все в таком замечательном настроении. Спасибо всем, кто приехал сегодня в Раубичи», – говорит Домрачева.

«Мы отдали столько лет спортивной жизни. Мы настолько привыкли получать эти эмоции, что очень печально, что теперь каждый старт не сможем получать эти эмоции и видеть результат своей работы практически каждый день зимой. Конечно, я буду очень скучать», – говорит олимпийская чемпионка Надежда Скардино.

Хотя болельщики скандировали «останьтесь», эта гонка стала и для Дарьи Домрачевой, и для Надежды Скардино прощальной: обе уходят из большого спорта.  Трудно сосчитать все их спортивные награды. А еще сложнее измерить эмоции, которые подарили биатлонистки болельщикам за всю карьеру. Трибуны провожали их овацией.

Вместе с «Гонкой легенд» в Беларуси начался чемпионат Европы по биатлону. Первые старты пройдут уже в среду.



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Эта гонка стала и для Дарьи Домрачевой, и для Надежды Скардино прощальной: обе уходят из большого спорта.
 
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