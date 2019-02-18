ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчанин заказал посылку с героином из Нидерландов

19.02.2019 10:29 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Борисовчанин заказал посылку с героином из Нидерландов
УВД Брестского облисполкома

Сотрудники таможенного поста «Национальный аэропорт Минск» при досмотре посылки из Нидерландов для 33-летнего жителя Борисова, обнаружили крупную партию героина.

Для героина и его аналогов крупным размером признается количество общей массой более 1 грамма.

Порошкообразное вещество светло-коричневого цвета, которое находилось в посылке, минские таможенники направили на экспертизу.

Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это героин. Его масса- 9,87 г. Данное количество наркотика рассчитано приблизительно на 25 доз.

Минской региональной таможней в отношении жителя Борисова возбуждено уголовное дело.

Кроме того, при осуществлении сотрудниками Минской региональной таможни неотложных следственных действий, установлено, что получатель данной посылки приобрел и 3 грамма, остатки которого обнаружены при проведении обыска по месту жительства.

По факту приобретения и хранения метадона в отношении жителя Борисова Октябрьским (г. Минска) РОСК возбуждено еще одно уголовное дело. Гражданин заключен под стражу.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Растаев: "Лукашенко – это некий сферический батька в сале"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика