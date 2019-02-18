Борисовчанин заказал посылку с героином из Нидерландов

Сотрудники таможенного поста «Национальный аэропорт Минск» при досмотре посылки из Нидерландов для 33-летнего жителя Борисова, обнаружили крупную партию героина.

Для героина и его аналогов крупным размером признается количество общей массой более 1 грамма.

Порошкообразное вещество светло-коричневого цвета, которое находилось в посылке, минские таможенники направили на экспертизу.

Эксперты Таможенной лаборатории и Государственного комитета судебных экспертиз установили, что это героин. Его масса- 9,87 г. Данное количество наркотика рассчитано приблизительно на 25 доз.

Минской региональной таможней в отношении жителя Борисова возбуждено уголовное дело.

Кроме того, при осуществлении сотрудниками Минской региональной таможни неотложных следственных действий, установлено, что получатель данной посылки приобрел и 3 грамма, остатки которого обнаружены при проведении обыска по месту жительства.

По факту приобретения и хранения метадона в отношении жителя Борисова Октябрьским (г. Минска) РОСК возбуждено еще одно уголовное дело. Гражданин заключен под стражу.