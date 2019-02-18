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Минприроды хочет изменить оплату вывоза мусора

19.02.2019 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Минприроды хочет изменить оплату вывоза мусора

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды хочет изменить принципы оплаты вывоза мусора. Об этом проинформировал замглавы ведомства Александр Корбут.

Он сообщил, что 2018 году в Беларуси существенно снизилось количество твердых коммунальных отходов: 3,7 млн тонн против 4 миллиона годом ранее. А уровень извлечения вторичных материальных ресурсов вырос с 17 до 19,2 процентов, пишет belnovosti.by.

По словам заместителя министра, тенденция обусловлена раздельным сбором ТКО белорусами, развитием сети заготовительных пунктов и созданием мощностей по сортировке отходов.

Также была озвучена статистика по нарушениям – 42 тыс. фактов выявило Минприроды в прошлом году. К административной ответственности привлекли свыше 6500 граждан, а общая сумма штрафов составила 1,6 млн рублей. Ликвидировали 97% несанкционированных свалок.

Также ведомство предлагает отправлять отдельную машину за каждым видом отходов. При этом министерство поставило Минжилкомхозу задачу: в течение двух-трех лет закрыть все мини-полигоны в связи с тем, что они не соответствуют экологическим требованиям. Освободившиеся территории передадут Минсельхозу или Минлесхозу, если это «позволят» предварительно проведенные анализы.

Помимо этого Минприроды предлагает Минжилкомхозу скорректировать подходы к формированию тарифов на вывоз и переработку ТКО. В частности, учитывать объемы вывозимого мусора в тоннах, а не кубометрах на человека, как в настоящее время.

 По стране норматив варьируется от 0,9 до 2,8 куб. м для благоустроенных зданий и от 0,6 до 3,2 куб. м — для неблагоустроенных. Это свидетельствует об отсутствии единых подходов к их формированию, – отметил Александр Корбут.

 
 
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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды хочет изменить принципы оплаты вывоза мусора. Об этом проинформировал замглавы ведомства Александр...
 
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