Аварийный вяз все-таки спилили!

История с аварийно опасным сухим вязом в Липно получила продолжение ( материал в «НК» от 19 января ).

Помочь срезать дерево вызвался Илья Лицкевич – сын неравнодушной читательницы, которая прислала письмо в редакцию. Именно он принес пилу и другой необходимый инструмент. Откликнулись и местные умельцы: Юрий Заяц, Виктор Коберна, Михаил Пархоцик, Николай Ляхов. 9 февраля за тем, как пилят и загоняют клинья в «великана», наблюдала вся деревня. Теперь вяз срезан и дому, который так дорог хозяйке (она пенсионер и инвалид 2 группы), ничто не угрожает.

А мальчишки теперь «примеряются»: сколько ж дров можно нарубить с 20-метрового дерева с основанием 2 метра в обхвате?

Фото из Войского сельсовета.