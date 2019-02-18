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Аварийный вяз все-таки спилили!

19.02.2019 09:36 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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История с аварийно опасным сухим вязом в Липно получила продолжение (материал в «НК» от 19 января).

Помочь срезать дерево вызвался Илья Лицкевич – сын неравнодушной читательницы, которая прислала письмо в редакцию. Именно он принес пилу и другой необходимый инструмент. Откликнулись и местные умельцы: Юрий Заяц, Виктор Коберна, Михаил Пархоцик, Николай Ляхов. 9 февраля за тем, как пилят и загоняют клинья в «великана», наблюдала вся деревня. Теперь вяз срезан и дому, который так дорог хозяйке (она пенсионер и инвалид 2 группы), ничто не угрожает.

А мальчишки теперь «примеряются»: сколько ж дров можно нарубить с 20-метрового дерева с основанием 2 метра в обхвате?

Фото из Войского сельсовета.

 

 
 
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История с аварийно опасным сухим вязом в Липно получила продолжение (материал в «НК» от 19 января). Помочь срезать дерево вызвался... Сообщение Аварийный вяз...
 
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