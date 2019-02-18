Каменецкий райЦГиЭ признан лучшим среди районных центров

Районный центр гигиены и эпидемиологии в Каменце признан лучшим среди районных центров по итогам деятельности санитарно-эпидемиологической службы Брестской области за 2018 г.

При определении призеров учитывались эффективность профилактической работы, направленной на санитарно-эпидемиологические благополучие и формирование у населения культуры здоровья, отсутствие вспышечной и групповой заболеваемости среди населения, в том числе в организованных детских коллективах, и т. д. Практически по всем этим позициям наша санэпидслужба оказалась на высоте. Как результат – первое место среди районных центров области. 8 февраля в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественно здоровья прошла торжественная церемония награждения лучших из лучших. Главный врач Каменецкого райЦГЭ Светлана Булах вернулась с нее с кубком и дипломом.

Мы также поздравили коллектив центра с заслуженным признанием его заслуг и решили задать главному санитарному врачу района парочку актуальных вопросов. И первый из них – об ОРВИ и гриппе.

– В поликлиниках и амбулаториях по-прежнему столпотворение, классы в школах полупустые. Когда, по вашим прогнозам, заболеваемость пойдет на спад?

– Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом анализируется нами ежемесячно, а в период с декабря по апрель – ежедневно по всем участкам и по каждому учреждению образования.

Могу сказать, что на данный момент заболеваемость ОРВИ с 6-й контрольной недели (с 4 по 10 февраля) начала потихоньку идти на спад, и по сравнению с 5-й контрольной неделей (с 29 января по 3 февраля) она снизилась на 33 случая.

По данным на начало этой недели, ни одно учреждение образования на карантин не закрывались. В целом за 2018 год случаев ОРВИ было зарегистрировано на 42% меньше, чем в 2017 году. Уверена, что огромную роль здесь сыграла большая профилактическая работа, в том числе вакцинация против гриппа. В нашем районе в прошлом году было привито против гриппа 13796 человек, в том числе 8408 взрослых и 5388 детей. Таким образом, была выполнена поставленная Министерством здравоохранения задача по достижению не менее 40% охвата населения вакцинацией против гриппа. Благодаря этому в районе была создана достаточная иммунная прослойка.

– Еще один вопрос, который волнует многих жителей района, – качество питьевой воды. Как ее оценивает наша санслужба?

– По микробиологическим показателям нестандартные пробы воды в районе не регистрировались в течение последних трех лет. По санитарно-химическим показателям несоответствие качества воды обусловлено в основном повышенным содержанием железа и, соответственно, ухудшением органолептических показателей воды.

Оптимальным решением этой проблемы является, конечно, строительство станций обезжелезивания. На сегодня таковые имеются в Высоком (две станции), Каменце, деревне Оберовщина, агрогородках Рясна, Беловежский и Каменюки, а также в поселке Приозерский.

В прошлом году были проведены работы по усовершенствованию системы очистки питьевой воды на водозаборе «Пеночка», что позволило улучшить качество подаваемой воды населению города Высокое по содержанию железа.

КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» разработан перечень объектов для включения в Государственную программу «Комфортное жилье», подпрограмму «Чистая вода» на 2016-2020 года. В соответствии с данным перечнем предусмотрены мероприятия по строительству станции обезжелезивания в аг.Войская. Начато изготовление проектной документации по строительству станции обезжелезивания в аг.Пелище.

Елена ТРИБУЛЕВА.